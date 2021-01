En un escenario impactado por la pandemia del COVID-19, los peruanos encontraron en el internet un paliativo al encierro y al distanciamiento físico.

Un estudio realizado por IMS, firma de servicios digitales con presencia en más de 50 mercados, revela que en el 2020 aumentó en 800 mil la cantidad de peruanos usuarios de internet.

A pesar de la nueva normalidad, se estima que para este año esta tasa de crecimiento se mantendrá (800 mil nuevos usuarios), estimándose que al cierre del 2021 se bordearán los 19 millones de usuarios de internet en Perú, es decir, casi el 60% de la población, según señaló IMS a Gestión.pe.

Actividades digitales

En esa línea, respecto a los usuarios de redes, el estudio reveló que en Perú aumentó un 16% la cifra de visitantes únicos en Twitter. La investigación indicó que los peruanos estuvieron mucho más conectados en tiempo real y con el mundo entero gracias a Twitter.

Así, los tres hashtags más utilizados en 2020 fueron #bts -en referencia a la banda-, #covid19 y #coronavirus. Las marcas que más destacaron en Twitter Perú, según el estudio, fueron BCP, Telefónica, Claro, Motorola y Samsung.

El análisis de IMS revela, además, que la conectividad en el país subió un 5%, impulsado en parte por un aumento del 26% en el número de usuarios que miran videos musicales de Warner Music en televisores conectados (CTV).

Los artistas más escuchados fueron Paulo Londra, Ed Sheeran, Piso 21, Dua Lipa y Coldplay.

“La pandemia de coronavirus modificó sustancialmente nuestra vida cotidiana. Cambiaron los hábitos, la sanitización, la sociabilización y, sobre todo, cambiaron las formas de conectarse, comunicarse y entretenerse”, explicó Ignacio Vidaguren, CEO de IMS.

El informe, también da cuenta del fenómeno de los videojuegos online, uno de los escapes más elegidos por los peruanos en tiempos de coronavirus. Concretamente, durante 2020 creció un 8% el tiempo dedicado al mobile gaming, empujado por franquicias como FIFA, Madden, Need for Speed, Call of Duty y Candy Crush.

Cada vez más usuarios en Perú, igualmente, optaron por Snapchat. La aplicación para compartir imágenes con lentes y filtros registró un alza del 9% en usuarios únicos.

En Corto

Panorama. A nivel latinoamericano, IMS informó que el tiempo dedicado a la conectividad creció un 22% durante 2020, con LinkedIn como plataforma saliente con un incremento del 85%. Además, los usuarios consumieron más de mil millones de horas de videos en Internet Mars. El hashtag más popular en la región, fue #covid19.