Uber elegiría Bolsa de Valores de Nueva York para mega OPI 2019

Uber Technologies Inc. ha elegido a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por su sigla en inglés) para su inminente oferta pública inicial (OPI), otorgando a ese recinto de operaciones la que podría ser una de las cinco cotizaciones en bolsa más importantes de todos los tiempos, según una persona con conocimiento del tema, que pidió que no se revelara su identidad porque los detalles no son públicos.

Se prevé que el gigante del transporte particular registre públicamente su solicitud para la venta en abril, poniendo en marcha una cotización que podría tasar la compañía en US$ 120,000 millones y probablemente sea la más grande del año, habían dicho anteriormente personas con conocimiento de los planes. A esa valuación, Uber solo tendría que ofrecer alrededor del 16% de sus acciones para estar entre los primeros cinco puestos, de acuerdo con los datos que reunió Bloomberg.

Al seleccionar el emblemático mercado ubicado en el corazón de Wall Street, Uber se diferencia de su rival Lyft Inc., que comenzará a cotizar la semana entrante en el Nasdaq Global Select Market. Muchos colosos de la tecnología, como Google, de Alphabet Inc., Microsoft Corp. y Apple Inc., cotizan en Nasdaq, que en otra época era la bolsa predominante para las nuevas empresas tecnológicas que salían a bolsa. Representantes de Uber y la Bolsa de Valores de Nueva York no accedieron a efectuar declaraciones.

Desde que una falla técnica afectó la cotización de Facebook Inc. en Nasdaq hace siete años, la NYSE ha atraído a grandes compañías tecnológicas, como la oferta récord de US$25,000 millones hecha por Alibaba Group Holding Ltd. en 2014, la OPI de Twitter Inc. en 2013 y el debut de Snap Inc. en 2017.

No viene mal que el director de finanzas de Uber, Nelson Chai, haya sido jefe de finanzas de la NYSE y que un miembro del directorio de Uber, John Thain, ocupara el cargo de máximo responsable de 2004 a 2007. NYSE es propiedad de Intercontinental Exchange Inc. desde que el gigante de bolsas de valores con sede en Atlanta adquirió NYSE Euronext por más de US$10,000 millones en 2013.

Carrera de OPIs

La carrera de Lyft y Uber para llegar al mercado ha creado una dinámica similar a la de 2014, cuando los rivales chinos del comercio electrónico Alibaba y JD.com salieron a bolsa con diferencia de meses. JD.com, por lejos la compañía más pequeña, eligió Nasdaq, mientras que Alibaba optó por la NYSE.

Tanto Lyft como Uber presentaron documentación confidencial para la OPI ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos el mismo día de diciembre, pero Lyft, que tiene su sede en San Francisco, se ha adelantado a su competidor. Lyft inició el roadshow para promocionar las acciones esta semana, reuniéndose con inversores en Nueva York y Boston. Si bien la compañía más chica se ha jactado de haber llegado a tener una cuota de mercado de 39% en Estados Unidos en diciembre, Lyft solo generó aproximadamente un quinto de los ingresos de US$11,400 millones de Uber durante todo 2018.

En el extremo superior de la banda de precios que promociona, la OPI de Lyft podría valuar la empresa en US$23,300 millones, incluidas algunas unidades de acciones restringidas para empleados y otros que aún no están totalmente disponibles para ellos.