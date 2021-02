Alex Rosenblat, autora e investigadora laboral, escribió durante años sobre cómo Uber Technologies Inc. oculta las estructuras salariales, vigila a los conductores y crea sistemas que facilitan la discriminación contra esos trabajadores. Ahora trabaja para Uber.

La compañía de transporte contrató a Rosenblat el mes pasado como jefa de política de mercado, justicia e investigación. Su nombramiento, que no se había informado anteriormente, es parte de un esfuerzo por reformar el tratamiento y la relación de Uber con sus conductores.

Rosenblat es conocida por su libro de 2018 “Uberland: How Algorithms Are Rewriting the Rules of Work” (Uberland: cómo los algoritmos están reescribiendo las reglas del trabajo), por el que entrevistó a cientos de conductores sobre sus condiciones de trabajo. El libro destaca historias de disparidades salariales, vigilancia generalizada y la dinámica de poder desigual en el trabajo mediado por algoritmos.

Como empleada de Uber, Rosenblat dijo que su responsabilidad es “hacer que la compañía tome en consideración las experiencias y el punto de vista de los conductores, especialmente a nivel de producto” y que su trabajo será informado por investigaciones anteriores.

En una declaración enviada por correo electrónico, Uber dijo que contrató a Rosenblat porque la compañía quiere “personas en Uber que se preocupen por los problemas de los conductores y que no tengan miedo de desafiar nuestra opinión sobre un tema determinado”.

Antes de unirse a Uber, Rosenblat era investigadora sénior en Data and Society, un instituto sin fines de lucro que busca “desafiar el poder y el propósito de la tecnología en la sociedad”. Fundada en 2014, la organización publica una investigación sobre inteligencia artificial, el impacto de la tecnología en el trabajo y la salud, y la desinformación en línea. La Fundación MacArthur y una organización filantrópica supervisada por el cofundador de EBay Pierre Omidyar se encuentran entre los 20 financiadores nombrados en la lista más reciente del informe anual del grupo.

Esta no es la primera vez que Rosenblat considera intentar cambiar las cosas desde adentro. En 2017, después de tres años de investigación sobre la compañía, Uber intentó contratarla. Ella reflexionó sobre la oferta, pero finalmente la rechazó.

Ese mismo año, Rosenblat fue coautora de una investigación que describe como el uso de las revisiones de los clientes por parte de Uber para evaluar el rendimiento podría equivaler a discriminación en el lugar de trabajo debido a los sesgos de los consumidores. Ahora está trabajando para aplicar estos hallazgos al diseño de políticas y servicios, como parte de su objetivo de “alentar a la compañía a evaluar el impacto del producto en los conductores como individuos, en lugar de como parte de un grupo abstracto”.

Rosenblat apareció recientemente en una serie de ponencias sobre la ética de la gobernanza algorítmica y fue coautora de una publicación sobre la desaparición del empleo seguro durante las recesiones. Dijo que cambió de opinión sobre unirse a Uber porque ahora hay muchos otros que realizan el tipo de investigación que ha defendido y pueden seguir adelante.

“Hay nuevas formas en que puedo usar mi experiencia ahora, dentro de la compañía”, dijo Rosenblat.