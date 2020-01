En medio del creciente dominio de las gigantes tecnológicas, compañías más pequeñas como Uber Technologies Inc. y Spotify Technology SA podrían intentar fortalecer sus posiciones a través de fusiones y adquisiciones, y es probable que los reguladores estén de su lado, según CB Insights.

Uber, un proveedor de servicios de transporte que se hizo público el año pasado, puede combinarse con Airbnb Inc., una compañía de vivienda compartida que está considerando una venta inicial de acciones, ya que ofrecen un “potencial natural de venta cruzada”, escribió la firma de investigación en un informe sobre tendencias tecnológicas para 2020. Spotify, un servicio de transmisión de música, podría comprar la compañía de redes sociales Snap Inc. para defenderse de la creciente competencia de rivales más grandes como Apple Inc., según el informe.

Estas se encuentran entre una lista de posibles fusiones y adquisiciones que, según CB Insights, podrían llegar al mercado este año, a medida que la influencia de las tecnológicas megacapitalizadas sigue creciendo. Para sobrevivir, muchas de las compañías relativamente más pequeñas pueden buscar alianzas que aumenten su poder competitivo. Y es probable que obtengan aprobaciones rápidas de los reguladores, según CB Insights. De hecho, compañías como Alphabet Inc. y Facebook Inc. se enfrentan a investigaciones antimonopolio.

"2020 será el año en que los peces pequeños y medianos se traguen entre sí, en un intento por obtener una ventaja de escala incremental que puedan digerir", escribió la firma en el informe del jueves. "Es probable que este tipo de acuerdos sean aprobados rápidamente por los reguladores estadounidenses y europeos, que sonreirán ante cualquier combinación que proporcione contrapesos más fuertes".

Otro posible acuerdo que el informe destacó es una vinculación de Atlassian Corp. y Slack Technologies Inc., una combinación que CB Insights dice permitirá a las compañías "fortalecerse" para evitar ser atrapadas por "grandes compañías tecnológicas o un software empresarial con efectivo en mano".

Otras posibles candidatas para fusiones y adquisiciones son:

eBay Inc.Twitter Inc.Lyft Inc.Pinterest Inc.Dropbox Inc.Box Inc.