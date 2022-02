El 52% de empresas participantes del estudio tenían previsto retornar a las oficinas en enero de este año, según el sondeo de Retorno Trabajo Presencial 2022 de PwC Perú.

El 30% de empresas ya habían retornado, mientras que el 18% restante no pensaban regresar por el momento.

A partir del aumento en casos de COVID-19 en el país, la declaratoria oficial de la tercera ola por parte del gobierno y las nuevas medidas implementadas para impedir más contagios, un 84% de empresas manifiestan haber reevaluado el retorno presencial a las oficinas.

Por ello, las empresas tomaron las siguientes medidas:

Respecto a las modalidades de trabajo aplicadas por las empresas, el 72% está combinando la presencialidad con lo virtual, un 26% trabaja la jornada completa y un 2% distribuye el personal en diferentes horarios de manera presencial.

En cuanto al horario de verano, un 34% de las empresas encuestadas, independientemente de la modalidad del trabajo que mantengan, han considerado continuar o implementar este beneficio en 2022, mientras que un 12% no lo ha definido. Un 53% estableció que de lunes a jueves se trabaja horas adicionales para salir más temprano los viernes, mientras que el 35% de empresas plantea que se cumpla el horario regular de lunes a jueves, saliendo más temprano los viernes.

Angela Alvarez, gerente senior de Consultoría de Negocios de PwC Perú, señala en este contexto incierto es clave que las empresas cuenten con líderes, prácticas y procesos flexibles que permitan velar por la salud de los colaboradores y la sostenibilidad del negocio a la vez.

Sobre el reporte

El Sondeo de Retorno Trabajo Presencial 2022 es una encuesta realizada por PwC Perú en base a las respuestas recibidas por 50 empresas del mercado peruano, pertenecientes a diferentes sectores económicos.

El 18% de las respuestas provienen de empresas con una facturación anual mayor a los US$ 300 millones, 30% facturan entre US$ 100 y 300 millones, 38% entre US$ 30 y 100 millones, y un 14% provienen de empresas que facturan menos de US$ 30 millones anuales.