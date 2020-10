Los teléfonos iPhone ya son compatibles con las redes de internet de muy alta velocidad 5G, un momento con el que se venía especulando en la industria desde hace años y que finalmente se ha materializado con el último modelo presentado este martes: el iPhone 12.

Aunque varias semanas más tarde de lo que es habitual a causa de las complicaciones logísticas derivadas de la pandemia de COVID-19, Apple celebró este martes su tradicional acto de presentación del nuevo teléfono, que viene equipado con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas y está disponible en negro, blanco, rojo, verde y azul.

La conectividad 5G, que ya está presente en el mercado desde hace tiempo de la mano de otros fabricantes, debe permitir a los nuevos dispositivos alcanzar velocidades de navegación y descarga en internet muy superiores a las actuales, y facilitar las conexiones con todo tipo de otros aparatos.

Cuatro versiones distintas

Sin embargo, la duda que se plantea ahora es si realmente esta característica aporta un valor diferencial en el día a día de los usuarios, puesto que el grado de penetración del 5G en países como Estados Unidos sigue siendo muy limitado, por lo que no todo el mundo podrá aprovecharla.

Como es habitual, el nuevo iPhone viene en cuatro versiones distintas que varían en dimensiones y especificidades técnicas, y son el 12 Pro (versión más completa), el 12 Pro Max (versión completa y de grandes dimensiones), el 12 mini (versión más pequeña) y el 12 estándar.

La versión estándar del nuevo móvil tiene dos cámaras traseras: un gran angular de 12 megapíxeles con apertura relativa de 1.6 y distancia focal de 26 milímetros, y un ultra gran angular también de 12 megapíxeles con apertura relativa de 2.4, distancia focal de 13 milímetros y campo de visión de 120 grados.

El teléfono usa un procesador A14 Bionic y la pantalla de LEDs orgánicos (OLED) es compatible con Dolby Vision, HDR 10 y HLG.

Recupera el Magsafe

Apple recuperó para su móvil más moderno el cargador magnético MagSafe, usado anteriormente en los ordenadores MacBook pero que la compañía dejó de utilizar en el 2016, y que ahora complementa por primera vez la línea de teléfonos con una cartera magnética para cargar los dispositivos por la parte trasera y un combo para cargar a la vez el iPhone y el reloj inteligente Apple Watch.

El iPhone 12 (disponible con memorias de 64 GB, 128 GB y 256 GB) podrá encargarse por internet desde este viernes a un precio a partir de US$ 799 y llegará a las tiendas el 23 de octubre.

En cuanto al resto de versiones, destaca el iPhone 12 Pro Max, que con una pantalla de 6.7 pulgadas pasa a ser el teléfono más grande jamás fabricado por Apple.

Además de la compatibilidad 5G como en el caso del estándar, los modelos de alta gama Pro y Pro Max incluyen un sensor LIDAR que mejora los efectos de la realidad aumentada y la funcionalidad de modo noche de la cámara, así como un teleobjetivo adicional a los dos gran angulares.

Versión mini y nuevo homepod

Junto a los Pro, Apple añadió también este año una versión pequeña del nuevo iPhone, que bautizó iPhone 12 mini, con compatibilidad 5G, una pantalla de 5.4 pulgadas y en la que el botón de reconocimiento dactilar es sustituido por reconocimiento facial para ganar espacio.

El iPhone 12 Pro tendrá un precio a partir de US$ 999 (US$ 1,099 en el caso del Pro Max) y estará disponible en gris, acero, dorado y azul, mientras que el mini costará US$ 699 y no llegará a las tiendas hasta el 13 de noviembre.

Además del teléfono, la firma que dirige Tim Cook también presentó este martes una versión reducida de su altavoz inteligente HomePod, que bautizó como HomePod Mini, equipado con un microchip Apple S5, disponible en blanco y gris a un precio de US$ 99 y que empezará a distribuirse a partir del 16 de noviembre.