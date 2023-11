Kuya Silver Corporation anunció un acuerdo condicionado con el comercializador global de productos básicos Trafigura Pte Ltd, a través de dos de sus subsidiarias. Así, esta multinacional invertirá US$ 1.2 millones para adquirir acciones de la minera canadiense y apoyar el reinicio de la producción de la mina Bethania (Huancavelica), en donde se apunta a producir concentrados de plata, plomo y zinc.

David Stein, presidente y director ejecutivo de Kuya Silver, destacó que el compromiso de Trafigura de unirse a su representada como accionista es un fuerte respaldo al interés de impulsar el crecimiento de la empresa, que busca reactivar a Bethania. Dicha mina produjo por más de 40 años, pero se puso en cuidado y mantenimiento en 2016.

“En un mercado que ha sido desafiante durante los últimos años, consideramos que esta inversión es fundamental para reiniciar la producción en Bethania”, comentó.

Las condiciones del acuerdo

En virtud del acuerdo, cada unidad que adquirirá Trafigura consta de una acción común en el capital de Kuya Silver y la mitad de un warrant (derecho de comprar una acción). Así, cada warrant completo dará derecho a adquirir una acción ordinaria por un precio igual al 150% del valor de suscripción aplicable a las unidades por dos años después del cierre aplicable.

La transacción se ejecutará en dos tramos. En el primero, se emitirán unidades por un total de US$ 230,000, condicionados a la firma de un acuerdo de compra de los productos concentrados primarios de la mina Bethania, es decir, concentrados de plata, plomo y zinc.

En el segundo tramo, la emisión será por un total de US$ 970,000, condicionado a que Kuya Silver recaude US$ 1.3 millones adicionales para una nueva inversión total de US$ 2.5 millones.

Ambos tramos están sujetos al cumplimiento de condiciones adicionales de debida diligencia y otras condiciones típicas de una transacción de esta naturaleza, así como al acuerdo de los documentos finales. Además, Trafigura acordó mantener las acciones ordinarias durante un mínimo de un año y ejercerá sus warrants si las acciones ordinarias se negocian con una prima del 25% sobre el precio de ejercicio de los warrants durante un mes.

Hacia el reinicio de producción

En octubre último, Kuya Silver anunció la firma de un acuerdo de molienda con Minera San Valentín para procesar material bruto en su planta, ubicada a 20 kilómetros del proyecto Bethania por carretera. Ahora, tras el contrato con Trafigura, se remarcan los esfuerzos para reiniciar la producción en Bethania y garantizar la operación en toda la cadena de suministro.

Kuya Silver es una empresa canadiense de exploración y desarrollo que se enfoca en adquirir, explorar y promover activos de metales preciosos en Perú y Canadá.

