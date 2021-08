En estos días, los políticos de Beijing y Washington parecen estar de acuerdo en muy poco. Sin embargo, sobre el tema de poner fin a la cotización de empresas chinas en las bolsas estadounidenses, se encuentran en una armonía poco común.

El colapso el año pasado de Luckin Coffee, un grupo chino de entrega de bebidas que cotiza en el Nasdaq y que fue sorprendido inflando sus ventas, reavivó los agravios políticos en Estados Unidos. El resultado fue la Ley de Responsabilidad de Empresas Extranjeras, que requiere que las empresas que cotizan en bolsas estadounidenses se sometan a auditorías, o, caso contrario, sean excluidas en un plazo de tres años. Las reglas exactas aún están siendos redactadas, pero es probable que eventualmente impliquen una gran pérdida de acciones.

China, por su parte, parece feliz de que sus empresas abandonen los mercados estadounidenses. Sus reguladores parecieron indiferentes cuando sus medidas demolieron el precio de las acciones de Didi Global, una empresa china de transporte compartido, pocos días después de que cotizara en Nueva York.

Las nuevas reglas del organismo de control del ciberespacio del gigante asiático dificultarán que algunas empresas coticen fuera de China. Un cambio repentino en las reglas a fines de julio hizo que las empresas de tutoría en línea que atienden a niños en edad escolar no fueran elegibles para cotizaciones en el extranjero, eliminando miles de millones de dólares de varias acciones chinas que cotizan en Nueva York.

Por raro que sea este momento de acuerdo entre China y Estados Unidos, difícilmente presagia buenas noticias para los inversores. El mercado estadounidense ha llegado a albergar empresas chinas por valor de US$ 1.5 billones. Ese tipo de valor de mercado no ha sido descartado antes por las bolsas. Entonces, ¿qué tipo de daño podría causar esta exclusión a los accionistas?

Es notable que las empresas chinas sigan cotizando en Nueva York. Desde hace una década, Pekín y Washington se han debatido sobre el destino de los recibos de depósito estadounidenses (ADR) de China, como se denominan las acciones de empresas extranjeras que cotizan en Estados Unidos. Cuando una ola de escándalos contables en empresas chinas que cotizan en Nueva York comenzó a arrasar los mercados en el 2011, los reguladores estadounidenses comenzaron a insistir en obtener acceso a ciertos documentos contables. Los funcionarios chinos se pusieron a la defensiva, rechazando las solicitudes e incluso haciendo que compartir los materiales sea un delito.

Hay algunas acciones para las que la exclusión de bolsa no tiene por qué suponer mucho dolor. Muchos contratos ADR dicen que los inversores pueden convertir esas acciones en valores correspondientes que cotizan en otras bolsas, señala Wei Shang-Jin de Columbia Business School. Algunas de las empresas chinas más grandes se han preparado, buscando cotizaciones secundarias en Hong Kong a las que se pueden transferir acciones.

Esto comenzó con BeiGene, un grupo de biotecnología, cuando lanzó una cotización secundaria en Hong Kong en el 2018. Alibaba, que recaudó US$ 25,000 millones en Nueva York en el 2014, realizó una segunda cotización en Hong Kong en el 2019 para recaudar otros US$ 11,000 millones. De las 236 empresas chinas que cotizan en Nueva York, 16 tienen cotizaciones secundarias en Hong Kong, con una capitalización de mercado combinada de US$ 980,000 millones.

La situación parece más sombría para los accionistas de otras empresas. Los precios de las acciones se verán arrastrados a la baja por el potencial de inestabilidad. (El índice Nasdaq Golden Dragon China, que rastrea las firmas chinas que cotizan en Nueva York, ha bajado un 45% desde febrero). Esto les dará a los gerentes y otros allegados de la compañía la oportunidad de comprar acciones de los accionistas estadounidenses a bajo precio, dice Jesse Fried de la Facultad de Derecho de Harvard.

Las empresas podrían eventualmente volver a cotizar en China o Hong Kong con valoraciones mucho más altas, pero los inversores originales en las ADR no verán ni un centavo de la cotización. Y es poco probable que los accionistas tengan derecho a revisar la valoración al momento de la salida a bolsa de las empresas, señala Shaswat Das de King & Spalding, un bufete de abogados.

Hay un caso aún peor. Algunas empresas pueden simplemente “apagarse”, lo que significa que dejan de informar a los reguladores estadounidenses y dejan de cotizar en bolsa sin ninguna compra. Esto puede parecer descabellado, pero ha sucedido antes.

A raíz de los escándalos contables de hace una década, más de 100 empresas chinas desaparecieron de las bolsas de Nueva York, destruyendo unos US$ 40,000 millones en valor de mercado. Muchos no compensaron a los inversores. Y los accionistas en general tienen pocas posibilidades de recuperar las pérdidas: debido a que la mayoría de los grupos chinos tienen pocos activos en Estados Unidos, un accionista enojado que busque un recurso legal tendría que acudir a un tribunal chino, dice Joel Greenberg de Arnold & Porter, otro bufete de abogados.

Entonces, la mejor decisión es no dejarse sorprender con estas acciones cuando se acerque su exclusión de las bolsas. Pero aquí viene el detalle... Hace diez años, los expertos también pidieron tiempo en las cotizaciones transfronterizas para los grupos chinos. La capitalización de mercado de las empresas chinas que cotizan en las bolsas estadounidenses se ha multiplicado por diez desde entonces.