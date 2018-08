Tesla se lanza a estudiar su retiro de los mercados

La fabricante de autos eléctricos Tesla se lanzó a una evaluación sobre su proyecto de salida de los mercados bursátiles sugerida la víspera por su CEO Elon Musk , en un heterodoxo e inesperado anuncio que levanta sospechas de manipulación y que los reguladores miran de cerca.

El consejo de administración de la compañía informó que "evalúa" la medida, luego que Musk propuso que es "el mejor sendero" a recorrer para el crecimiento a largo plazo de la empresa.

El órgano directivo del grupo se reunió "varias veces a lo largo de la semana pasada" para debatir este tema y "tomar la medidas necesarias para evaluarlo", señaló Tesla en un comunicado.

Las discusiones se centraron especialmente en torno a las ventajas que representaría "para los intereses a largo plazo de Tesla" el hecho de no cotizar más en Wall Street, así como alrededor del "financiamiento necesario" para llevar a cabo tal operación, añadió el reporte.

En un movimiento inusual en Wall Street , el empresario sudafricano sacudió el martes al mercado al enviar durante la sesión bursátil una salva de mensajes en Twitter dando parte de su intención de retirar a Tesla de las cotizaciones bursátiles, de permanecer en su cargo y de asegurar que cuenta con el financiamiento necesario para impulsar comprar las acciones. Dio más detalles en una carta a sus empleados que divulgó.

Declaraciones particularmente sorprendentes

Nada impide que una empresa que cotiza en Wall Street haga anuncios sobre las redes sociales si antes había prevenido que podía usar esos medios de comunicación, lo que Tesla había hecho.

Pero cuando en dos palabras -"Financiamiento asegurado"-, el jefe de Tesla asegura que tiene el dinero suficiente para llevar a cabo la operación, surgen numerosas preguntas.

SEC



La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos preguntó a Tesla sobre la veracidad de las afirmaciones de su fundador, Elon Musk, sobre la retirada de la bolsa de la empresa, según fuentes del Wall Street Journal.

El organismo de control también indagó en la razón por la que Musk anunció ayer sus planes para Tesla a través de la red social Twitter en lugar de presentarla formalmente a los órganos pertinentes.

Asimismo, plantearon a Tesla si la compañía cree que este tipo de anuncios cumple con las normas de protección del inversor.

¿Financiamiento realmente "asegurado"?

Uno de los detalles problemáticos es que en sus tuits Musk fijó el precio de la acción al que prevé retirar la empresa: US$ 420.

"Si él hubiese simplemente dicho 'estoy pensando en la idea de retirar la empresa de la cotización', no habría presentado ningún problema particular", señaló John Coffee, especialista de derecho de la universidad de Columbia.

"Pero cuando a la vez añade el precio de la acción y el hecho que el financiamiento está asegurado, son afirmaciones que pueden ser consideradas como tramposas si no se concretan", apuntó el experto.

¿Acaso Elon Musk acumuló decenas de millones de dólares para recomprar las acciones de Tesla? "Muy poco probable", dijo Coffee.

Si se concreta, se trataría de la operación más grande de retiro de Wall Street, pero las dudas apuntan sobre todo a que Tesla no ha probado disponer de la capacidad de generar ganancias durante un año completo. Y aún está afinando su estrategia: el grupo apuesta mucho a su recién nacido, el Model 3, que sufre importantes retrasos de producción.

Cuando las empresas realizan esas operaciones, la junta de directores forma habitualmente un comité independiente para estudiar la idea, que a su vez consultará con expertos jurídicos y bancarios para determinar un precio justo. "Musk no puede simplemente ir a los mercados y comprar acciones", dijo Coffee.

Expertos señalaron también que el anuncio genera más preguntas sobre Musk, una figura con una historia de turbias relaciones con Wall Street y que habitualmente es fuente de controversias.

En Wall Street, la acción de Tesla cerró con un alza de 11% el martes tras el anuncio de Musk.

Según Coffee, los inversionistas que habían apostado a un hundimiento de la compañía habrían perdido US$ 1,300 millones. Por lo tanto, si los anuncios de Musk no se concretan, Tesla podría ser objeto de demandas, indicó el experto. En la jornada, la acción de Tesla cerró a la baja en 2.4%. a US$ 370.34.

Al contrario de una empresa que cotiza en bolsa, una sociedad al margen de las plataformas financieras no está sujeta a obligaciones legales en materia de transparencia, como la publicación de sus resultados trimestrales o la remuneración de sus ejecutivos. Para Musk, Tesla quedaría liberada de "distracciones".