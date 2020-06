Así como diversas industrias, la bodega Tacama reorientará su negocio al comercio digital. Para ello, relanzarán su página web en formato responsive a inicios de junio. Esta, sumada a los marketplaces y las ventas por otros canales, busca paliar la caída de los últimos meses.

Hoy, la viña trabaja con tres marketplaces –entre ellos, Lumingo y Linio- y esperan cerrar con hasta tres más hacia fin de año, según Mariela Gutelli, gerente de marketing.

Así, el canal digital, que abrió hace un mes y comprende el sitio web actual, las redes sociales, el WhatsApp, el mailing y el ecosistema online, crecería hasta un 30% este año y esperan recuperarse hacia el segundo semestre, aseguró a Gestión.

“Estamos haciendo delivery en Lima e Ica de nuestros productos y tendremos un rebranding de nuestra página web y plataforma de e-commerce. Aún no lanzaremos un aplicativo porque la inversión es alta”, explicó Gutelli.

La producción no se vio muy afectada debido a que se obtuvo la cosecha justo antes de la cuarentena. Esta se dio entre enero y marzo y hoy el producto está en tanques, detalló.

Si bien por ahora se está generando venta a través de los mayoristas y autoservicios, están a la espera de la reactivación del canal horeca, el cual estiman se reiniciaría hacia agosto. Solo en exportación, han visto limitados sus ingresos en más de 20%, de acuerdo a la ejecutiva.

Consumo

Actualmente, la bodega está ofreciendo catálogos hasta con 30 SKU y cerca de 10 promociones al mes. En el canal digital, registran tickets que van desde los S/ 100 hasta los S/ 1000, pese a la coyuntura que evidencia menor capacidad de gasto; sin embargo, el promedio –afirmó la gerente- es de cerca de S/ 300.

En cuanto al consumo, los vinos blancos han sido el producto preferido. Productos como Doña Ana, la línea Selección y Ambrosia, han tenido la mayor acogida tras la pandemia.

“Este mes, la selección de los vinos tiene mucho que ver con la alimentación de los peruanos. La realidad es que influye mucho con pescados, mariscos, arroz, pollo. No está todavía la cultura de vinos tintos”, refirió Gutelli.

“El consumo entre hombres y mujeres actualmente es muy parejo. Sin embargo, a la mujer le gusta más experimentar, pero al hombre le gusta ser más orientado, asesorado”, agregó.

Por otro lado, la ejecutiva reconoció que el gin y el aperol se han convertido en bebidas de moda y tendencia, por lo que el consumo de pisco se ha visto amenazado en el último año.

Si bien no se descarta la idea, por el momento, la viña no ingresará a la categoría de ready to drink.