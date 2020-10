A pesar de haber crecido sustancialmente en los últimos meses el ecosistema de startups en Perú -y en la región- aún requiere de bastante apoyo para impulsar el desarrollo y crecimiento de estos emprendimientos.

En este marco, la firma de venture capital, Arpegio, presentó un ranking para dar a conocer algunas de las startups en la región -en la industria de alimentos y agricultura - que han recibido más reconocimiento en los últimos años.

“En otros mercados hay mas información sobre los hitos que alcanzan las startups, esta mayor transparencia lleva a que estos nuevos negocios llamen más atención de los inversores y así crezcan más”, apuntó Gonzalo Pérez-Taiman, director de Arpegio.

El ejecutivo comentó que las inversiones en alimentos y tecnología agrícola han prosperado en los últimos años y América Latina muestra un icrecimiento interanual del 40% en la cantidad de acuerdos en 2019.

Peréz-Taiman detalló que este ranking no apunta a mostrar todas las startups que existen en los países, sino destacar aquellas que vienen haciendo un buen trabajo y evidenciar donde existen espacios para que nuevos emprendimientos puedan ingresar a competir.

Así, se evaluaron 78 startups de nueve países, destacando Brasil como el país con mayor número de participantes, seguido de Argentina. (Puedes descargar el mapa completo aquí)





Emprendimientos

“En el caso de Perú vemos dos emprendimientos, Wally y Space AG, una especializada en software para pymes y la otra focalizada en tecnología para cultivos”, destacó el ejecutivo.

“En Perú tenemos una base de 60 emprendimientos, ya existe una base, pero el sector de alimentos aún no ha sido explotado y hay mucho potencial, principalmente porque la agro industria es muy importante para la economía peruana”, observó el ejecutivo.

No obstante, señaló que faltaría en el segmento emprendedor de Perú una visión más hacia exportar las soluciones a otros mercados.

Entre los deals más destacados para esta categoría durante el año destacan Cornershop de Chile, una adquisición de control por US$ 495 millones, la chilena NotCo por US$ 85 millones, y Solinftec de Brasil por US$ 60 millones.

El caso de Wally

La empresa peruana Wally POS se creó con el propósito de desarrollar herramientas que faciliten la administración de las pymes.

“Iniciamos con el sistema de gestión de punto de venta, que es un software que permite que los empresarios puedan administrar todo el proceso de ventas del negocio. En Perú las pymes están muy mal atendidas y muchas veces se ven obligadas a contratar servicios diseñados para grandes empresas que son muy difíciles de mantener”, señaló Daniel Puga, CEO de Wally POS.

Destacó que, para expandirse, a inicio de año recibieron una inversión minoritaria de Krealo, el brazo de innovación abierta de Credicorp, y de Alicorp, cuya estrategia de transformación digital está enfocada en brindar soluciones a sus clientes dueños de pequeños y medianos negocios.

“Esta alianza buscaba que la solidez, la presencia en el mercado y el conocimiento de los clientes de Credicorp y Alicorp, nos ayude a poder fortalecer nuestra propuesta de valor. En ese sentido, desde inicio de año venimos trabajando en conjunto para poder brindar la mejor oferta a nuestros clientes”, agregó el ejecutivo.

Entre los principales clientes de la compañía figuran los negocios gastronómicos, contando a la fecha con más de 800 clientes.

“Nuestro plan es ir más hacia el comercio electrónico; adelantamos el lanzamiento de nuestro software de tienda virtual para hacerle frente a la pandemia. Asimismo, vamos a incursionar con un servicio mas dedicado a compañías que atienden otras compañías, y no el consumidor final”, apuntó Puga.

Agregó que la idea es ser una caja de herramientas para que las pymes puedan tener una mejor gestión digital e irán complementando su cartera de servicios con más soluciones. “Apuntamos a tener 12 mil clientes en el mediano plazo”, anotó el ejecutivo.