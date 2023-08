Desde Alaya, ¿en cuántas startups han invertido el 2023?

Este año hicimos una nueva inversión en la startup argentina Teamcubation, y dos follow ones (inversiones en compañías donde Alaya ya había invertido antes), en las peruanas Megabite y Talently. Todas estas han sido entre etapas Semilla y Serie A. Para el resto del año, podríamos concretar dos transacciones más.

¿Cuál será el foco de sus próximas inversiones?

Nos orientamos a rondas semillas hasta una Serie A (alrededor de S/1 millón), es decir, que no sea la primera ronda de la compañía. Buscamos a startups que tengan validación del mercado. Que la empresa ya tenga clientes, y que estos paguen.

¿Cuáles son los sectores más atractivos para Alaya?

Somos bastante flexibles. Pero sí buscamos negocios con productos digitales y no tanto con activos físicos, como hardware o que tengan períodos largos de maduración. El sector económico no es tan importante.

En número de inversiones, ¿cómo se encuentran frente al 2022?

En todo el año pasado, hicimos solo una nueva inversión. Pero porque el fondo estaba en fundraising (etapa de recaudación de financiamiento). A partir de julio del 2023, estamos dedicados a invertir los fondos. La idea es agarrar más inversiones en los próximos cuatro años. Hace poco aprobamos otro follow one en una compañía argentina.

Más capital e inversión en Perú

¿Buscan ampliar el capital a invertir?

Recientemente recaudamos US$ 30 millones como segundo cierre de nuestro Fondo III, que se podrían extender a US$ 50 millones. El máximo que hay para ese fondo son US$100 millones. Mantenemos una ventana abierta por algunos procesos que tenemos con inversores institucionales, que nos acercarían a los US$ 50 millones.

De este monto total, ¿cuánto será dirigido a Perú?

Con este nuevo fondo, tenemos pensado invertir 20% en startups peruanas o startups que ingresen a operar a Perú como un siguiente mercado. Esto va alineado a los criterios del Banco de Desarrollo del Perú (Cofide).

¿Cuántas inversiones prevén con dicho fondo?

Al año haremos cinco inversiones, aproximadamente. Este fondo tendrá 25 inversiones, aproximadamente. Hoy tiene cuatro (inversiones realizadas); es decir, hay 21 cheques nuevos para los próximos cuatro años.

¿Qué factores generan interés para invertir en Perú?

Más es el mercado limeño. Es un buen mercado para iniciar con las primeras validaciones de productos, hay altos niveles de consumo. Además, es flexible en cuanto a la regulación, que aún es favorable para algunos sectores. Aún se puede transaccionar en dólares o montar alguna empresa con modelo marketplace, fintech, o que desarrollen software en general.

En promedio, ¿cuál es el monto de sus inversiones en cada operación?

Nuestro ticket promedio está entre US$ 500,000 y US$ 1 millón, como primera inversión. Luego podemos hacer un follow one. Lo que buscamos en ese follow one es acompañar a la startup en la ronda.

¿Piensan abrir otro fondo más adelante?

El siguiente fundraising, el Fondo IV, se abriría en unos cuatro años, probablemente. El período de fundraising se amplía hasta fin de año. El fondo ya está definido en los US$30 millones, pero se ha dejado el fundraising abierto para inversores institucionales, que podrían aumentar el fondo hasta US$ 50 millones.

Mercado local y llegada de “ángeles” internacionales

¿Cómo evalúa la coyuntura local de inversiones?

A nivel Perú, vemos que operaciones en etapas muy tempranas, como rondas Semilla o Series A, han aumentado año a año. (En América Latina) el 2022 fue el primer año en el que se invirtieron más de US$ 1 billón en esas etapas, un 54% por encima del 2021, y 3.3 veces más que el 2020. Ahora notamos más compañías que balancean la sostenibilidad con el crecimiento . Antes el ‘growth’ era la regla principal.

¿Cuáles son las inversiones que más se han frenado?

Hoy hay menos inversión con respecto al 2022 y el 2021. En estos últimos trimestres hemos estado más a niveles de 2020. Lo que más se ha contraído son las etapas más tardías: Rondas C en adelante, donde los volúmenes de inversión están entre los US$ 100 y US$ 500 millones. Estas etapas contrajeron su volumen de inversión en más del 80% frente al 2021.

Dichas inversiones venían de mucho capital golondrino; es decir, de inversores que no necesariamente tienen como foco de inversión a Latinoamérica, pero que por el exceso de liquidez en el mundo, decidieron invertir en la región.

Ahora, ¿observa un mayor protagonismo de inversionistas ángeles?

Aún es un desafío, no hay mucha inversión ángel en Perú. Según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap), se está aumentando cada vez más la inversión ángel internacional. La fuente internacional ya llega a cerca del 40% de inversión ángel.

HOJA DE VIDA

Nombre: Luis Alberto Narro León.

Cargo: Venture Partner en Alaya Capital.

Edad: 32 años

Nacionalidad: Peruana

Profesión: Abogado con especialización en finanzas e inversiones.

Años de experiencia en el mercado de startups: Ocho años.

Hobbies: Viajar, fútbol y aprender.

