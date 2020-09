Siemens AG está sopesando una adquisición de Bentley Systems Inc., según personas familiarizadas con el tema, lo que marcaría un nuevo impulso hacia la negociación de software industrial por parte de la empresa de ingeniería más grande de Europa.

Bentley, de ser adquirido, se convertiría en parte de la división de industrias digitales de Siemens, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque la información es privada. No se han tomado decisiones finales y el acuerdo podría no materializarse, dijeron las personas.

Un portavoz de Siemens declinó hacer comentarios. Un representante de Bentley no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Bentley, con sede en Exton, Pennsylvania, desarrolla software para ayudar a administrar proyectos de ingeniería, particularmente en las industrias de infraestructura y construcción. La compañía tiene más de 3,500 empleados y genera US$ 700 millones en ingresos anuales, según su sitio web.

Siemens ya tiene una participación de 14% en Bentley, según una de las personas. Las empresas firmaron una alianza estratégica para desarrollar iniciativas comerciales en el 2016 y renovaron el pacto dos años después, diciendo en ese entonces que habían comprometido 100 millones de euros (US$ 118 millones) para la empresa.

La compra marcaría el comienzo del impulso de Siemens hacia el software bajo el nuevo director ejecutivo, Roland Busch. Está previsto que retome en febrero el cargo de Joe Kaeser, que dejará a Siemens como una empresa transformada que poco se parece a la que asumió en el 2013.

Bajo Kaeser, Siemens se centró en aplicaciones de software que son cruciales para ejecutar su equipo industrial y en el 2016 pagó US$ 4,500 millones para comprar Mentor Graphics Corp., informó Bloomberg News en el momento en que, tras el acuerdo de Mentor Graphics, Siemens planeaba detener el crecimiento de su negocio de software industrial a través de grandes adquisiciones.

Siemens tuvo un aumento de ganancias de 8% en su tercer trimestre, a medida que la compañía manejaba la crisis del coronavirus mejor de lo esperado. Los resultados se vieron impulsados por el sólido desempeño del negocio de software, donde las ganancias aumentaron 62% en parte gracias a la valoración de su participación en Bentley.

Ha habido una oleada de acuerdos de software industrial en el último mes a medida que los mayores fabricantes de máquinas del mundo avanzan hacia la producción digital.