La siderúrgica estadounidense Esmark Inc. ofreció comprar United States Steel Corp. por US$ 7,800 millones en efectivo, superando así una oferta anterior de Cleveland-Cliffs Inc.

La empresa, que no es un nombre muy conocido, no ha indicado cómo piensa financiar su oferta. Cliffs ha sido una de las compañías más adquisitivas del sector, tras comprar AK Steel Holding Corp en 2020 y quedarse con el negocio estadounidense del fabricante de acero ArcelorMittal ese mismo año. "Estoy convencido de que el potencial de valor y la competitividad que se derivarían de una combinación de nuestras dos emblemáticas empresas estadounidenses son excepcionales", dijo Lourenco Goncalves, presidente ejecutivo de Cliffs. LEA TAMBIÉN: Paramount vende conglomerado editorial Simon & Schuster por US$ 1,620 millones Las acciones de US Steel se dispararon tras conocerse la noticia, subiendo hasta un 43%. La compañía anunció el domingo que había comenzado una revisión estratégica de alternativas después de rechazar la oferta de su rival Cliffs, valorada en alrededor de US$ 32,53 según los precios de cierre del viernes, o US$ 7,250 millones. Esmark Steel Group, filial de propiedad absoluta de Esmark Inc., es uno de los principales procesadores y distribuidores de acero laminado plano de valor agregado en Estados Unidos y el tercer mayor productor nacional de acero de hojalata, según informó la empresa en un comunicado. Esmark está dirigida por James P. Bouchard, antiguo ejecutivo de US Steel en Europa, quien es miembro del comité ejecutivo del American Steel Institute y de la European Steel Association. (Foto: Bloomberg) LEA TAMBIÉN: Mercados emergentes se preparan para dato de inflación en EE.UU. y China