Agustín Aveiro, country manager de Assist Card Perú, indicó que los indicadores del negocio se vienen estabilizando. De esa manera, los tickets oscilan ahora entre 80% y 95% por encima de la pre-pandemia (2019), llegando a un promedio de US$ 85.

En tanto, la preferencia por coberturas pasó de estar en US$ 300,000 (con picos de hasta US$ 3 millones) en plena emergencia sanitaria, a US$ 60,000 el 2022. En el 2019, los clientes buscaban coberturas de US$ 25,000, principalmente.

“Con el covid-19 en la agenda del pasado, el público está tendiendo a enfocarse más en el precio y menos en la cobertura, pero ha quedado un piso más elevado, uno o dos escalones más arriba que en la pre-pandemia”, comentó a Gestión.

En esa dinámica, el ejecutivo destacó que las ventas de la operación peruana de esta compañía europea crecieron el 2022 en un dígito frente al 2021, cuando el negocio también mostró resultados positivos por la demanda de seguros para hacer “turismo de vacunación” en otros países.

Proyecciones

Para el 2023, Assist Card apunta a un avance de 15% en Perú, en línea con el estimado para Sudamérica. En ese resultado, indicó que será clave sostener los tickets, apoyado por una mayor concientización de los peruanos por contratar seguros de viaje.

En tanto, la captación de más clientes también será decisivo para lograr la meta. Si bien Aveiro señaló que el 2022 ya superaron el número de los usuarios de la pre pandemia (2019), afirmó que todavía hay espacio para seguir ampliando la base.

Y es que, en diciembre del 2022, el transporte aéreo internacional de pasajeros en Perú movilizó 741,494 pasajeros, representando así el 72.8% del registro del mismo mes del 2019 (pre-pandemia), según la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

“Hay alrededor del 20% de pasajeros que aún no vuelve a viajar, ahí estamos apuntando”, anotó, tras mencionar que la meta es ambiciosa considerando que hay países que han levantado la exigencia de viajar con seguros de asistencia.

Aunque reconoció que las protestas en diciembre y enero han reducido el ingreso de turistas extranjeros a Perú, sostuvo que el impacto en las ventas de Assist Card en el país sería menor, pues solo 1 de cada 10 clientes corresponde a ese segmento.

Segmentos con potencial

Consultado por segmentos con mayor potencial para incrementar las ventas de la empresa en el 2023, Aveiro apuntó al público corporativo. Por la masificación de las reuniones por plataformas virtuales, indicó que su velocidad de recuperación ha sido la menor. Sin embargo, la tendencia se revertiría el presente año.

“Vemos que este año será el segmento que mayor recuperación va a tener. Lo venimos evidenciando en los últimos seis meses en la compra de paquetes corporativos (de seguros)”, resaltó.

Asimismo, destacó el despegue de un nuevo target comprendido por peruanos que viajan a países cercanos. Hasta antes de la pandemia, recordó que la predisposición a comprar seguros era menor en la medida de que los destinos eran más próximos. No obstante, la emergencia sanitaria rompió dicho paradigma.

En ese sentido, detalló que la mayoría de clientes de seguros de viajes tienen como destino a Estados Unidos, España y El Caribe, y ahora también a Chile y Argentina.

CLAVES

Global. Assist Card fue fundada en Suiza en 1972.

Sudamérica. Perú es el quinto mercado más grande para Assist Card en esta región.

Participación. Assist Card tendría 60% del mercado de asistencia al viajero en Perú.