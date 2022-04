La tasa de uso de los seguros de viaje de Assist Card se incrementó considerablemente durante el primer trimestre del 2022, comentó Agustín Aveiro, country manager de la compañía en Perú.

“Durante la ola ocasionada por la variante omicron tuvimos picos de atención por temas que no necesariamente estaban vinculados al COVID-19, pero sí a síntomas similares que podían ser de otras enfermedades”, explica.

Los viajeros, ante cualquier señal relacionada a la sintomatología del coronavirus, optaban por solicitar un médico a domicilio, un turno en centro médico cercano que, por lo general, además de la consulta, incluía un hisopado.

Aveiro señala que debido a esto, la tasa de uso de los seguros de viaje llegó a ser el doble de lo registrado antes de la pandemia. Sin embargo, comenta que este indicador ya está empezando a bajar y que hacia fin de año ya se encontraría a niveles vistos antes de la crisis sanitaria.

Productos

Assist Card cerró el 2021 con cifras ligeramente por encima de las obtenidas el 2019. “Estos resultados estuvieron principalmente apalancados por los precios, pues hoy, según nuestras proyecciones, estamos vendiéndoles productos al 60% de los clientes que teníamos en la etapa prepandemia”, añade Aveiro.

El country manager de Assit Card explica que el viajero peruano antes compraba productos con coberturas de entre US$ 15,000 a US$ 60,000. Esto ha cambiado radicalmente, pues ahora optan por seguros con montos máximos globales que van desde US$ 150,000 hasta los US$ 3 millones.

Este fenómeno ha disparado el ticket promedio de venta que hoy es entre 50% y 60% más alto que el 2019.

“El perfil del viajero peruano se ha modificado y hoy toma ciertos recaudos que posiblemente no se tenían en cuenta antes. Así, el usuario está más informado y es más exigente en cuanto a las consultas sobre nuestros productos”, añade Aveiro.

El 90% del negocio de Assist Card corresponde a ventas de seguros a personas que viajan desde Perú al exterior del país o a extranjeros que deciden visitar Perú.

Este año, a diferencia del 2021, el “turismo de vacunas” no será un factor que impulsará las ventas de Assit Card, pues es prácticamente inexistente. Pese a ellos, Aveiro calcula un crecimiento que oscilará entre el 20% y el 25% para el 2022.

“Además, a mediano plazo, proyectamos una tasa de uso reducida y un ticket promedio que podría caer, pero que de todas maneras quedará muy por encima de lo que manejábamos antes de la pandemia, lo que nos dará índices de rentabilidad más altos”, señala.

Dato

Seis de cada 10 peruanos que viajan con un seguro de Assist Card contratan el upgrade COVID extra que se enfoca en temas relacionados al coronavirus e incluye asuntos no médicos.

“Por ejemplo, si un cliente tiene que hacerse un hisopado para poder viajar y sale positivo, este extra le ofrece un seguro de cancelación por los servicios penalizados. De otro lado, si se contagia en el destino y tiene que asumir gastos de alojamiento, alimentación o reprogramación de vuelos, estos también están incluidos dentro del upgrade”, explica.