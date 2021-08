Dentro del abanico de vehículos livianos, uno de los segmentos que mejor respuesta de recuperación ha tenido de cara a la pandemia ha sido el de pick ups.

A julio de este año, esta división acumula una tasa de crecimiento superior a 100%, el doble de lo registrado en el mismo periodo del 2020.

Mientras que, con respecto al 2019 el incremento ha sido de 24%, detalla Alejandro Lucioni, gerente general de Altos Andes, empresa del grupo Euromotors que maneja las marcas asiáticas SsangYong, Jetour, Faw y KYC.

Asegura que esta expansión se explica, principalmente, por el dinamismo que está anotando la minería como consecuencia del incremento de la cotización de los minerales.

No obstante, señala que este también se ha convertido en vehículos de uso múltiple para diversas actividades económicas como agricultura, construcción, servicios, dado que permiten llevar personas y carga en forma simultánea.

En este contexto, las expectativas para su pick up recién lanzada All New Musso de SsangYong son más que positivas. “Apuntamos a colocar 400 unidades para este año y con ello duplicaremos nuestra participación en el segmento de pick ups medianas”, refiere.

La apertura de nuevos puntos de venta en provincias también contribuirá en este crecimiento en las regiones y ciudades fuera de Lima, indica. A fecha, cuentan con una amplia red de concesionarios en todo el país, alrededor de 16 puntos de venta y servicio.

A inicios de año, la marca surcoreana abrió un nuevo punto integral en la ciudad de Tarapoto (San Martín) y están analizando nuevas oportunidades para seguir ampliando la cobertura, especialmente en Lima este y norte. “Este es un plan de mediano plazo, por ahora estamos expectantes a cómo se mueve la coyuntura política para tomar decisiones más firmes”, enfatiza.

Estrategias

Ante la incertidumbre que se vive en el país y la volatilidad del tipo de cambio, menciona que sí se ha observado cierta desaceleración en julio respecto a junio en todo el mercado de livianos.

Así, si bien se proyecta un crecimiento en la venta de autos ligeros de entre el 20% y 25% para este 2021, aún no se lograría recuperar los volúmenes del 2019. Incluso, considerando el ámbito político, económico y sanitario, el 2022 en términos de volumen sería similar al de este año, entre las 140,000 y 145,000 unidades.

Sin embargo, asegura que SsangYong este año sí superaría en un 35% el volumen de unidades vendidas prepandemia (2019), apalancado en sus planes de financiamiento a través de las diferentes entidades financieras y en sus lanzamientos como la SUV All New Rexton y la pick up Musso, la cual destaca por su capacidad de carga, tipo de suspensión, su motorización, equipamiento y confort.

“Este último vehículo – que parte desde los US$ 27,000 y llega en los modelos grand y short en diferentes versiones- mezcla lo mejor de dos mundos, la practicidad de una pick up y la comodidad de una SUV; asimismo, su versatilidad la hace perfecta para atender el segmento de trabajo, con una capacidad de carga superior a una tonelada, suspensión de muelles, entre otras características”, detalla.

La mejora en la oferta, comenta, ha hecho que las pick ups no solo sean vistas como un instrumento de trabajo, sino también de uso familiar para salir de viaje, ir al campo o a la playa. Hoy, esta división representa el 40% de las ventas de la marca y el 60% restante proviene de SUV.