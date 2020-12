Una de las principales dificultades en el mercado de capital humano es la forma en que las empresas reclutan trabajadores y las personas buscan empleo. Al ser un proceso largo, difícil y complicado, muchas veces un colaborador no se encuentra en el lugar indicado o termina resignándose a la informalidad, mientas que las compañías terminan contratando la gente equivocada.

Ante ello, la Inteligencia Artificial (IA) aparece como una alternativa que permite a las empresas elegir mejor y a los trabajadores estar en el lugar apropiado. De acuerdo con el reporte ‘The Rise of the AI-Powered Company in the Postcrisis World de Boston Consulting Group (BCG), las herramientas de IA analizan inmensos volúmenes de datos para aprender patrones, permitiendo que los sistemas informáticos tomen decisiones complejas y predigan el comportamiento humano, entre otros beneficios.

Una de las empresas dedicadas a este rubro es la startup Quantum Talent. El CEO de la compañía, Carlos Ganoza dice a Gestión.pe que cada vez más compañías en la región vienen utilizando la IA para acelerar y optimizar procesos, incluso la utilizan en reclutamientos y selección de personal.

“Muchas empresas se están dando cuenta que automatizar procesos con Inteligencia Artificial es la forma de reestructurar sus operaciones para ser más eficientes en el actual contexto. Incluso, estamos viendo un interés en el mercado de utilizar tecnologías por mejorar eficiencias. Ello se ve en la demanda que se ha triplicado”, manifestó.

Añade que utilizando correctamente la IA en estos procesos, las empresas pueden reducir costos hasta un 70% y obtener mejor personal calificado lo que les permitirá aumentar su productividad en un 10%, siendo consumo masivo, entidades financieras, comercio y servicios los sectores que más están demandando este tipo de tecnología porque necesitan mayor número de trabajadores.

Esta startup conecta a los trabajadores con oportunidades laborales. A través de una evaluación de 20 minutos a los postulantes, el sistema permite evaluar sus habilidades cognitivas, emocionales y personalidad. Utilizando la ciencia de datos e IA, los algoritmos de machine learning generan predicciones con una precisión mayor al 50% de los métodos tradicionales.

“Estamos trabajando para poner a un millón de personas de vuelta al trabajo en América Latina en los siguientes tres años, para eso tenemos un software con una inteligencia artificial que automatiza el proceso de reclutamiento y selección. En Perú nos gustaría conectar con unos 200,000 empleos”, comenta.

Planes de expansión

Actualmente, Quantum Talent se encuentra operando en seis países (México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia), pero pondrá todos sus esfuerzos en el país norteamericano porque es un mercado más grande.

“Lo más importante para nosotros ahorita es el crecimiento de la empresa en México. Trabajamos con las compañías más grande de ese país. A fin de año nos gustaría continuar por ese camino y aumentar 10 clientes nuevos en ese país. Es un mercado de 200 millones de personas. Apuntamos allí porque nos permitirá escalar más rápido y que el valor de la compañía se multiplique”, detalló.

A inicios de diciembre, la startup anunció el acuerdo de una ronda de financiamiento Serie A por US$ 2.55 millones, liderada por Clout Capital, una firma de capital de riesgo con sede en Estados Unidos que invierte en startups tecnológicas en América Latina con su fondo Latam Tech Fund.

Con estos fondos, Quantum Talent acelerará su expansión en México, donde diversas compañías de los sectores en que se encuentran han logrado reducir la rotación de su personal hasta en 50%. Del mismo modo, serán invertidos en desarrollar nuevas funcionalidades de reclutamiento y de IA para facilitar la conexión en tiempo real entre empleadores y candidatos.