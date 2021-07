En el segundo trimestre del año, las firmas latinoamericanas de tecnología lograron recaudar US$ 7,200 millones en inversiones de capital de riesgo, según informe de “State of Venture Report” de CBInsights.

La escena de las startups en América Latina ha crecido en los últimos años, atrayendo a fondos extranjeros que alguna vez la consideraron un remanso tecnológico con pocas empresas con suficiente potencial digno de inversiones.

Las mayores recaudaciones fueron logradas por firmas ya desarrolladas y etapas intermedias o tardías, tales como C6Bank, la brasileña Nubank y Kavak, señala el reporte.

Sin embargo, el 70% del total del financiamiento logrado del primer semestre tuvo como destino las firmas en fase iniciales de crecimiento.

En la primera mitad del año, las firmas tecnológicas son sede en la región han recaudado ya US$ 9,300 millones, casi el doble del total alcanzado el 2020.

El primer semestre récord estuvo marcado por la recaudación de fondos para la startup más valiosa de la región, la brasileña Nubank, que recibió una inversión de US$ 750 millones encabezada por Berkshire Hathaway Inc.

En total, 9 de las 17 empresas unicornio –startups valoradas en US$ 1,000 millones o más– de América Latina han sido creadas desde principios de 2019, según registros de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo (Lavca).

Nubank, la startup privada más grande de la región, ahora está valorada en US$ 30,000 millones, mientras que la aplicación de entrega colombiana Rappi Inc. recaudó unos US$ 300 millones el año pasado en medio de un crecimiento inducido por la pandemia y ahora está valorada en, al menos, US$ 4,000 millones.