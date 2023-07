Esta semana volvió el Salón Gestión-PBS con una clase magistral a cargo del economista y profesor de Pacífico Business School, Carlos Parodi, quien analizó la situación económica del país, los factores externos e internos que podrían afectar sus proyecciones, y el desempeño peruano frente al de otros países de la región.

Durante la primera etapa del evento, Parodi destacó las principales razones del lento crecicmiento de la economía peruana. “En primer lugar, se ha roto la confianza interpersonal. Las personas ya no creen en lo que digan las autoridades o las tendencias de crecimiento, lo que produce que se posterguen decisiones de inversión de empresarios, emprendedores o personas que se encuentran interesadas en una hipoteca”, explicó.

Por otro lado, el economista apuntó que la incertidumbre con respecto al fenómeno del Niño también ha afectado a la intención de inversión. “En un contexto donde pueden existir inundaciones o variaciones inciertas del clima, las personas se cuestionan mucho más sobre la decisión de desembolso de dinero a mediano o largo plazo”, sostuvo.

Según Parodi, otro de los problemas que ha impactado a la economía nacional en la primera mitad del año es el aumento de precios. También resaltó el problema político. “Desde 2018 aprendimos como país que sí se puede sacar a un presidente cada vez que no nos gusta. No estamos entendiendo que la democracia es el gobierno de la mayoría, no de todos, y esto genera desconfianza en la población”, puntualizó.

Proyecciones

El economista comentó que en un contexto de fenómeno del Niño moderado (si es fuerte, cambia la figura) y de un panorama político estable hasta fin de año, el crecimiento de la economía peruana fluctuará entre 1.5% y 2% con tendencia a la baja. “El país debe crecer por lo menos 5% para crear empleo y bajar la pobreza, por lo que vemos un crecimiento ampliamente por debajo”, resaltó.

“La inflación se ubicaría entre 4.5% y 5.5%, aunque esto también depende del fenómeno del Niño. Si se produce uno fuerte, los problemas con las carreteras y la agricultura producirán que los precios suban. Con relación al tipo de cambio, me atrevería a decir a que, salvo ocurra un hecho extraordinario, se va a mantener estable hasta fin de año”, consideró Parodi.

Comparativa a nivel Latam

En su análisis frente al resto de países de América Latina, el economista de PBS resaltó que Perú se encuentra en una buena posición frente a sus pares de la región, con el menor déficit fiscal, el mayor nivel de reservas y la menor inflación promedio en los últimos 22 años. “Si comparamos la situación en los 80, este resultado es bastante bueno”, afirmó.

“Si lo explicamos en base a una analogía, este buen rendimiento es un buen cimiento en una casa, pero aún no la hemos hemos construido. Se debe actuar en cinco frentes, relacionados con educación, salud, vivienda, infraestructura y seguridad, con el objetivo de que las cifras positivas se vean reflejadas para todos los peruanos”, indicó Parodi.