A seis semanas de la segunda vuelta electoral, según las últimas encuestas, el candidato de Perú Libre Pedro Castillo mantiene una amplia ventaja frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. La consultora de riesgo político Eurasia Group, si bien considera más probable una victoria de Fujimori, advierte que un eventual gobierno de Castillo afectaría la continuidad de la política económica.

Así también lo ha interpretado la banca internacional, que en algunos casos ha bajado la recomendación para ciertas acciones peruanas. Además, un grupo importante de empresas mineras ha perdido valor en la Bolsa de Valores de Lima. El ruido político también ha generado preocupación en parte de la población respecto de sus ahorros e inversiones.

Ahorros

“Lo primero que hay que hacer es informarse bien y mantener la calma”, afirma Ignacio Aguirre, presidente del Grupo Independiente, que reúne a la multi-family office Gamnic y a Independiente SAF. “No creo que lo ahorros de la gente en los bancos corran peligro en cualquier escenario”, agrega.

Aguirre recomienda, de otro lado, minimizar el riesgo cambiario. Para ello es importante procurar que las deudas estén calzadas con los ingresos en la misma moneda. “Si recibes dólares y estás endeudado en dólares, hay que quedarse en la misma línea. Lo mismo con el sol”, señala.

El tipo de cambio ha alcanzado recientemente un máximo histórico y frente a ello existe la tentación de tratar de aprovecharlo. “No es momento de tomar riesgos cambiarios ni de ningún tipo. No hay que especular. Por ejemplo, si empiezas a hacerlo con la moneda con un crédito hipotecario, es muy probable que el mercado te ponga en tu sitio y te haga perder”, advierte.

Ante el pánico, hay quienes evalúan la posibilidad de enviar sus ahorros al exterior. Sobre este punto es importante tomar en cuenta que se trata de un proceso costoso y que se requiere de un monto de por lo menos US$ 300,000 para que a un banco le resulte atractivo hacerlo.

“Los ricos ya tenían su dinero en el exterior incluso desde antes de la pandemia. La mayoría de personas en el Perú tienen mucho menos que ese monto en sus cuentas de ahorros. El ticket más grande debe ser de US$ 100,000 y la mayoría oscila entre los US$ 1,000 y los US$ 10,000”, explica.

De otro lado, Aguirre minimiza el riesgo de una “corrida bancaria”, pues en un escenario de pánico extremo, por más que las personas opten por retirar sus ahorros masivamente, existe suficiente liquidez en el sistema para poder afrontarlo, aunque reitera que la probabilidad de que esto ocurra es muy baja.

Inversiones

Aguirre precisa que en Grupo Independiente siempre han mantenido una estrategia de inversión conservadora, principalmente en activos estadounidenses. Sin embargo, reconoce que en la coyuntura han surgido oportunidades que inversionistas especializados podrían tomar.

Hay dos fenómenos interesantes. En primer lugar, las acciones mineras de la Bolsa de Valores de Lima han caído severamente. De otro lado, acciones bancarias como Credicorp e IFS también han sido castigadas. Recientemente JP Morgan aconsejó disminuir la participación de estos activos en los portafolios de los inversionistas.

“Ahora mismo los inversionistas están asustados y sobre esas expectativas venden las acciones y destruyen el precio. Pero podría recuperarse si gana Keiko Fujimori y se da continuidad a la política económica o incluso si Pedro Castillo obtiene la victoria y, debido a limitaciones, por ejemplo, del Congreso, no puede llevar a cabo sus planes más radicales”, indica el presidente de Grupo Independiente.

Un escenario similar se observa en el mercado inmobiliario, donde los precios en algunas zonas de Lima ya se están reduciendo y podrían aprovecharse con un crédito hipotecario que hoy tienen tasas bajas. “No es algo que recomendamos hacer, pero en coyunturas como la actual, surge un mercado de compradores donde existe la posibilidad de ‘poner el precio en el piso’”, indica.

Finalmente, aquellos que insisten en no tener todo su dinero en el banco, pueden optar por un fondo mutuo que invierta en renta fija en el exterior. Lo recomendable es no colocar más del 20% del los ahorros, “tal vez un poco más si el fondo es de menor riesgo o un poco menos si el riesgo es mayor”, indica.