Trapiche producirá cerca de 70,000 toneladas finas de cobre al año y demandará una inversión superior a los US$ 2,000 millones.

“Trapiche posiblemente entre en producción entre 2027 o 2028. Es un proyecto de cobre en el que esperamos contar con un socio, ya que estamos hablando de (inversiones por) más de US$ 2,000 millones. Nosotros no tenemos los recursos (para Trapiche)”, precisó Benavides.

Actualmente, se está convocando “de manera general” a diferentes compañías. “Hay empresas japonesas o americanas que podrían tener interés (en Trapiche), incluso fondos de inversión, tomando en cuenta que existen fondos especializados en minería”, dijo.

A inicios del año pasado, el director general de Buenaventura, Leandro García, adelantó que se estaría apuntando a un joint venture para compartir el riesgo de Trapiche, aunque la decisión todavía no había sido tomada.

Hasta agosto del año pasado, estaban concluyéndose las pruebas metalúrgicas (a nivel de laboratorio y de planta piloto) de este proyecto, vitales para reproducir y predecir el tratamiento de los minerales. Además, se completaron los talleres necesarios para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se estuvo en la recta final de acuerdos con cuatro comunidades.

Yumpag y San Gabriel

Respecto al proyecto de plata Yumpag, cuyo EIA fue aprobado hace dos meses por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Benavides proyectó que su explotación empezará hacia fines de 2024 o inicios del 2025.

“Desde ya estamos produciendo algo de Yumpag, que estamos procesando en la planta de la mina de Uchucchacua. Mucha gente no entiende que la geología va más allá de los límites políticos que ponemos los seres humanos. Este proyecto está en el departamento de Cerro de Pasco y la mina Uchucchacua está en Lima, sin embargo, la geología subterránea hace que sea el mismo yacimiento”, explicó.

Esta situación hace que desde Uchucchacua se puedan procesar todos los minerales que proveerá Yumpag. “Por tal razón se nos hace más fácil poner en valor Yumpag”, sostuvo el empresario. Su desarrollo demandará entre US$ 80 millones a US$ 100 millones, ya que no demandará la construcción de una planta ni campamentos.

Otro de los proyectos emblemas de Buenaventura es San Gabriel (oro y plata), ubicado en la región de Moquegua, que demandará US$ 500 millones de inversión. Al respecto, el presidente de Buenaventura manifestó que están en plena construcción, específicamente en la etapa de movimiento de tierras.

Antes de fin de año se colocarán los campamentos, por lo que Benavides estimó que la fase de producción minera se dará a inicios de 2025. “El proceso de exploración de San Gabriel, aunque parezca increíble, comenzó a inicios de los años 90. Ahora estamos en construcción. Hemos contratado a la firma australiana Ausenco para que haga la ingeniería. Estoy muy entusiasta”, añadió.

(Foto: Buenaventura)

Ya no más ventas de activos

Tomando en cuenta que este mes se llegó a un acuerdo para vender Contacto Corredores de Seguros, el negocio de correduría de seguros y riesgos de Buenaventura, el alto ejecutivo aclaró que este se dio como parte de una estrategia para vender activos que no son parte de su core. “Queremos focalizarnos en la industria minera”, subrayó.

No se tiene previsto expender más activos hacia adelante. Sobre compras, afirmó “que están alertas” a las oportunidades en Perú y fuera del país. “Nuestro foco es la minería: la exploración, el descubrimiento, la construcción y la operación de unidades mineras. No creemos en los conglomerados y en la diversificación a las tontas y a las locas”, enfatizó tras su participación en el II Encuentro Internacional de Negocios, organizado por el Consejo Empresarial Colombiano.

