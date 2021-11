El constructor de autos SUV, pickups y camionetas eléctricos Rivian debutó el miércoles en Wall Street en donde alcanzó rápidamente una capitalización de más de US$ 100,000 millones.

Ese valor es mayor al de míticos constructores como Ford (US$ 78,000 millones) o General Motors (US$ 86,000 millones) pese a que acaba de lanzar sus primeros vehículos.

El precio de introducción en bolsa de la acción de Rivian fue fijado la noche del martes en US$ 78, superando así la horquilla de entre US$ 57 y US$ 62 que se había considerado hace unos diez días. Ante la fuerte demanda, la empresa aumentó el martes la cantidad de acciones emitidas.

De todas formas, eso no bastó para saciar la sed del mercado. La cotización aumentó más de 50% al comenzar a transarse en Wall Street. Unas tres horas después, la acción valía US$ 108.79, lo que significaba una capitalización de US$ 108,000 millones.

La empresa fue fundada en el 2009 por Robert Sacaringe , un apasionado de los autos que quiso terminar sus estudios para concentrarse en medios menos contaminantes.

De 38 años, pensaba inicialmente desarrollar un auto deportivo, pero reorientó los objetivos en el 2012 al considerar que vehículos mayores lograrían un mayor impacto en el medioambiente.

Sacaringe supo convencer a grandes empresas a acompañarlo en sus planes. Entre esas compañías se cuenta Ford que debería hacerse del 13% de las acciones de Rivian tras la introducción en bolsa.

La compañía también alcanzó una asociación con Amazon, que ordenó la compra de 100,000 camionetas para el 2030 y se espera que posea alrededor del 19% de las acciones después de la transacción.