Todos estos distritos tienen en común que se han vuelto puntos estratégicos para sectores económicos específicos, pero también que son centro de locaciones similares a clusters empresariales.

Concentración y tipo de empresas

Al cierre del 2022 se reportan 3,118,298 empresas activas peruanas, con un crecimiento de 4.7% en comparación al mismo periodo del año anterior. Lima concentra la mayor cantidad de empresas, con 1′412,760, con una tasa neta de crecimiento de 1.7%, lo mismo que Callao, con 105,333 (1.4% de alza).

La zona de la capital donde hubo una mayor creación de empresas fue Lima Centro, una de cada tres, con el 33% del total. Le siguen Lima Norte (23%) y Lima Este (22%).

Si dividimos Lima por distritos se obtiene una radiografía más clara de los puntos que tienen mayores empresas en la capital. (ver tabla)

Cuatro de cada 10 empresas que se crearon en Lima se dedican al comercio (42%, entre mayorista y minorista), en tanto que las empresas dedicadas a los servicios entre profesionales y financieros son el 13.7%. Además, se crean más empresas manufactureras (8.6%), seguido de los restaurantes (8%).

Las explicaciones

Tal como se puede observar en la tabla, los distritos de Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Villa El Salvador lideran sus ámbitos geográficos, al menos desde el año 2020. El único cambio es que La Victoria es desde el 2022 el segundo distrito que más altas registra en Lima Centro, desplazando por menos de un punto porcentual a Surco.

Para Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú de la Confiep, Lima como región lidera la cantidad de empresas sobre todo por la presencia de las pymes. Hasta el 2021, en Perú habían 5,426,891 empresas de este tipo, Lima tenía 1,569,606 de esa cantidad, según información de ComexPerú.

Sin embargo, no es la única explicación. Algunas razones son evidentes, como ocurre con San Juan de Lurigancho por su densidad poblacional, pero otros distritos encabezan la lista por su interés por focalizar inversiones de sectores emergentes en un mismo lugar dentro de su jurisdicción.

Esto ocurre en La Victoria que tiene a Gamarra como su motor de confecciones. “El principal factor para que se concentren micro y pequeñas empresas en algunos distritos es la facilidad de acceso, que esté cerca a avenidas de alto tránsito, en una ubicación céntrica para el traslado de mercancías. Ejemplos de ello están en las galerías del Centro de Lima y de Gamarra”, dice Choquehuanca.

Lo mismo ha pasado en Villa El Salvador. “Su parque industrial nació en un arenal y recibió el apoyo de las autoridades para transformarse y posicionarse como un polo de la pequeña industria del país”, agrega.

Según Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en el distrito de Lima Sur la fabricación de muebles sostiene la inversión. “Durante la pandemia se alcanzaron tasas altísimas de mejoras dentro de los hogares. Eso ha ocurrido en Villa El Salvador. No solo en el parque industrial. Otras zonas se han fortalecido en la fabricación de muebles. En menor medida calzado”, afirma.

Un panorama similar ocurre en Ate. “Ahí tenemos el Parque Industrial El Asesor. Hay varias zonas nuevas que se están formando alrededor del Real Plaza Puruchuco también. Muchas pymes que se han afiliado recientemente a nuestra plataforma de microempresas son de ahí”, agrega Castillo.

Surco es uno de los distritos con más altas empresariales por su valor financiero y espacios disponibles para alquilar. “En los últimos años empezó a desarrollarse un distrito financiero por la Javier Prado, cerca al Óvalo Monitor. Por la pandemia, actualmente tú consigues alquilar edificios por precios muy baratos. Hay una desocupación de oficinas alta”, dice Carlos Bruce, su alcalde, a Gestión.

Todos los espacios mencionados funcionan como clústers empresariales, espacios donde se agrupan empresas que realizan una misma actividad económica. Una tendencia que debería replicarse en toda la capital, según Castillo de la SNI.

“Así es a nivel mundial. Es organizado, no espontáneo. Perú no tiene ese planeamiento empresarial. Las pymes solitas van buscando donde colocarse y se crean estos pequeños clústers, pero que son informales o no están totalmente desarrollados”, sostiene.

Consultado por ello, el alcalde de Surco aseguró a este diario que planean aplicar ello en la Avenida El Polo. “Queremos convertirlo en un clúster gastronómico. Estamos dando todas las facilidades para que se instalen ahí. Estoy de acuerdo con esa política porque le conviene a las empresas: los clientes van a un solo punto y hay para todos”, asegura Bruce.

Reorientar la visión municipal

Otra explicación de peso por la que prácticamente no hay cambios respecto a los distritos que lideran la constitución de empresas en la capital es el rol fiscalizador de las municipalidades del resto de distritos limeños.

“Se cometen abusos sobre los procesos sancionadores. No puede ser que por todo se decidan clausuras. La ley orgánica de municipalidades señala que deben promover la inversión privada. Esto no ocurre porque hay un profundo desconocimiento del proceso administrativo sancionador”, explica Julio Castiglioni, especialista en derecho municipal.

“Pueden clausurar solo cuando hay productos en estado de descomposición o hay peligro. La decisión drástica es lo último que permite el derecho. Es un problema estructural, más ahora que son gestiones nuevas”, agrega.

Ana María Choquehuanca coincide. “En ninguno de los casos se puede destacar un rol propositivo de las autoridades locales de turno. Mientras eso no ocurra, el emprendimiento que toma las calles y se enfrenta a la inseguridad ciudadana, será una vía de sobrevivencia de miles de compatriotas en todo el país”, considera la presidenta de la Asociación Pyme Perú.