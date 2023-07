En línea con la aparición de nuevos actores, en el 2022 el Grupo Bolsa de Valores de Lima (BVL) adquirió el 50% de la participación de la capitalización social de la compañía Puerto X Perú (PXP), la misma que es administrada en sociedad con la Bolsa de Productos de Chile, que tiene la dirección de Puerto X Chile (PXCH).

Se trata de una plataforma electrónica que permite canalizar financiamiento de fondos institucionales a las empresas de factoring. De esta manera, se facilita la construcción de relaciones de largo plazo y se brinda a las empresas escalabilidad, capilaridad, diversidad y eficiencia operativa para ambas partes.

Christopher Bosler Braun, director de Puerto X Perú y Chile, precisó a Gestión, que el préstamo proviene solo de fondos institucionales, por lo cual las empresas a las que se les compra las facturas (mypes por lo general) pueden obtener este crédito con tasas más acordes al mercado.

“Las empresas de factoring operan en un mercado primario de facturas, es decir, que acuden a las pymes y les dan financiamiento a través de sus facturas. No obstante, para que ellas puedan dar mejores tasas y puedan desplegar mayores créditos necesitan de más financiamiento. Es por ello, que lanzamos esta plataforma, para que esa necesidad de las empresas se cubra de alguna manera con fondos institucionales”, detalló.

Ingreso de inversionistas extranjeros

De enero a junio del 2023, Puerto X Perú canalizó US$ 120 millones de financiamiento, 36% más que el mismo periodo del 2022. De ese total, 62% de las facturas negociadas fueron en soles y 38% en dólares.

Además, a la fecha cuentan con 44 empresas de factoring afiliadas, entre empresas del sector y fondos de inversión. Los fondos institucionales afiliados provienen en su mayoría del mercado peruano y chileno. Sin embargo, existen una fuerte predisposición por el ingreso a la plataforma de inversionistas extranjeros, principalmente de Inglaterra y Colombia.

Bosler Braun comentó que una de las ventajas que provee la plataforma es que inversionistas de otras regiones puedan participar del mercado de la forma más simple y sin tener presencia en el país. Como la plataforma está en Chile y Perú, solo las empresas de ambos países pueden acceder a ese financiamiento, pero el inversionista o fondo institucional que ingresa si puede ser de cualquier país.

“Incluso, hay algunos fondos internacionales que están mirando con detención el mecanismo, ya que facilita el proceso operativo de tomar posiciones en una factura. Lo que pretende hacer Puerto X es tener una capa estandarizada de back office y visualización”, agregó a Gestión.

Por otro lado, el ejecutivo comentó que mientras más actores existan y más competencia haya a nivel de instituciones financieras que ofrezcan el factoring, la masificación va a ser mayor.

“No solo está el capital privado que busca las rentabilidades, sino que cuando existe más competencia y más capacidad de financiamiento bajan las tasas de interés y los que ganan ahí son las mypes”, manifestó.

Situación frente a Chile

En Chile el factoring representa cerca del 12% del PBI y en Perú ronda el 3.3%. Desde ese punto de vista, la industria local tendría que crecer tres veces más, en términos relativos, para alcanzar al país vecino.

“Si lo vemos a nivel de montos, en Chile se financian facturas entre los US$ 40,000 y US$ 50,000 millones y en Perú se está lanzando que este año podríamos estar cerrando en US$ 10,000 millones”, sostuvo el directivo a Gestión.

Bosler Braun estima que el Perú eventualmente podría llegar a superar al país vecino en términos de volúmenes en unos años más. “Ello ya no depende de un tema regulatorio, porque me parece que está bien trabajado (en Perú), sino de difusión”.

Cabe mencionar, que México, Colombia y Perú tienen niveles de penetración muy similares, entre 3% y 4%. A toda la región le queda mucho por desarrollar, pero quiénes lo harán más rápido serán aquellos que tienen una buena regulación, eso es clave para que un mercado de este tipo pueda despegar, agregó.

Mercado local

De acuerdo con datos de Cavali, en el primer semestre de este 2023 se ha permitido el financiamiento a través de facturas negociables por S/ 17,276 millones, lo que representó un incremento de 35% respecto a igual período del 2022.

En ese mismo periodo se beneficiaron 15,279 empresas proveedoras a nivel nacional, las que en su mayoría son micro y pequeñas empresas (mypes).

Además, de las 119 entidades de financiamiento que ofrecen factoring y se encuentran registradas y activas en Cavali, un 69% son empresas de factoring, 19% son SABs, SAFIs y emisores; y un 13% son entidades del sistema financiero.

El número de empresas de factoraje ha tenido un crecimiento de 71% en los últimos tres años, agregó.

“Es en este marco, en dónde Puerto X Perú pone a disposición una plataforma electrónica privada que facilita el acceso al mercado de capitales para obtener financiamiento de fondos institucionales”, explicó Christopher Bosler Braun a Gestión.

En el mercado de capitales existe un interés de los fondos institucionales por invertir en instrumentos de corto plazo de mayor rentabilidad. Es aquí donde existe la oportunidad para las empresas de factoring de encontrar financiamiento. “Puerto X Perú trabaja en ser el punto de encuentro entre ambas partes”, remarcó.

