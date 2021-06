Amazon.com Inc. podría verse obligada a vender su valiosa división de servicios logísticos —la red de almacenes y centros de entrega en todo el país que impulsa la entrega rápida de pedidos en línea— bajo la legislación antimonopolio propuesta por una congresista de Seattle, donde Amazon tiene su sede, según un portavoz de la diputada.

Pramila Jayapal , demócrata de Washington, propuso un proyecto de ley con apoyo bipartidista que evitaría que Amazon atrajera a vendedores para que utilicen sus servicios de logística a cambio de un trato preferencial en su concurrida tienda en línea.

Casi 85% de los principales vendedores de Amazon utilizan su servicio ‘Fulfillment by Amazon’, pagando al minorista en línea por almacenamiento, embalaje y envío de sus productos, según un informe del pasado mes de octubre del equipo del Partido Demócrata en el panel antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley de Jayapal fue presentado el 11 de junio y será considerado el miércoles por el Comité Judicial junto con otros cinco proyectos de ley bipartidistas de reforma antimonopolio. La votación del plenario de la Cámara para avanzar en las medidas se espera esta semana. No hay un proyecto similar en el Senado, y el apoyo en la Cámara no está claro, lo que nubla las perspectivas.

La legislación es parte de un esfuerzo mayor en Washington para frenar lo que los críticos describen como prácticas anticompetitivas en la industria de la tecnología.

El Departamento de Justicia y varios fiscales generales estatales han demandado a Google, mientras que la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) demanda a Facebook e investiga a Amazon. El presidente Joe Biden nombró a Lina Khan, quien se destacó por sus críticas de las prácticas comerciales de Amazon, como presidenta de la FTC.

Si bien es posible que el proyecto de ley de Jayapal nunca se convierta en ley, es la señal más clara hasta ahora de como los legisladores buscan limitar el poder de mercado de Amazon, donde los compradores estadounidenses gastarán US$ 386,000 millones este año y que captura 41 centavos de cada dólar gastado en línea, según EMarketer Inc. La promesa de Amazon de entrega rápida ayudó al minorista a dominar el mercado en línea en EE.UU.

“Varios vendedores externos informaron que sintieron que no tenían más remedio que pagar por Fulfillment by Amazon para vender sus productos”, dijo Chris Evans , portavoz de Jayapal, refiriéndose a la investigación y el informe de los demócratas de la Cámara de Representantes.

El negocio de logística de Amazon tendrá un valor de hasta US$ 230,000 millones en el 2025, más que Coca Cola Co., según una nota de investigación del año pasado de Bank of America Corp.

“Todavía estamos analizando los proyectos de ley, pero por lo que podemos decir hasta ahora, creemos que tendrían efectos negativos significativos en los cientos de miles de pequeñas y medianas empresas estadounidenses que venden en nuestra tienda, y decenas de millones de consumidores que compran productos de Amazon”, comentó Brian Huseman, vicepresidente de políticas públicas de Amazon en un comunicado el martes.

Agregó que, sin acceso a los clientes de Amazon, sería más difícil para los vendedores captar la atención sobre sus productos, lo que a su vez podría reducir la selección y aumentar los precios para los consumidores. Huseman instó a los legisladores a “examinar a fondo el lenguaje de los proyectos de ley para detectar consecuencias negativas no deseadas”.