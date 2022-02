Match Group Inc. anunció su pronóstico de ingresos para el actual trimestre actual, que fue inferior a las estimaciones de los analistas, lo que indica que las nuevas restricciones provocadas por la variante omicron del covid-19 han frenado el apetito de las personas por socializar.

La compañía con sede en Dallas, propietaria de aplicaciones de citas como Tinder, Hinge y OKCupid, dijo que espera ingresos para el primer trimestre de US$ 790 millones a US$ 800 millones. Las cifras se comparan con la estimación promedio de los analistas de US$ 832.9 millones, según datos compilados por Bloomberg. El ingreso operativo ajustado será de US$ 260 millones a US$ 265 millones, según un comunicado de la empresa. Los analistas proyectaron US$ 289.2 millones.

Incluso antes de que omicron comenzara a arrasar en Estados Unidos y Europa a fines del año pasado, con su tasa de transmisión mucho más alta que provocó una nueva ronda de cierres de oficinas y eventos, Match dijo que el covid-19 todavía estaba afectando su segundo mercado más grande de Japón.

Hyperconnect, la compañía de tecnología de video de Corea del Sur que Match compró a principios del año pasado, también sufrió dificultades relacionadas con el covid-19 en Asia, pero la compañía dijo que está integrando su tecnología en dos aplicaciones.

Match continuó experimentando “impactos del covid, especialmente en ciertos mercados asiáticos como Japón y, más recientemente, debido a la aparición de ómicron, que redujo la movilidad en muchos mercados a partir de diciembre”, dijeron el director ejecutivo Shar Dubey y el director financiero Gary Swidler en una declaración.

La pandemia requirió que Match explorara nuevas funciones, como fechas virtuales y una moneda virtual en la aplicación, para impulsar el compromiso de los usuarios que ya no socializaban en persona. La moneda virtual ahora está disponible en una docena de países, dijo Match.

Match informó también un aumento del 15% en los usuarios de pago, a 16.2 millones, por debajo de las estimaciones de los analistas de 16.6 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Los ingresos de Hinge se duplicaron con creces en 2021, a casi US$ 200 millones con respecto al año anterior, dijo Match, y agregó que la aplicación se lanzará en algunos países europeos en el segundo trimestre.

Al igual que el sector tecnológico en general, Match y su rival Bumble Inc., se han visto afectadas por la perspectiva de tasas de interés más altas.

Para el cuarto trimestre del 2021, Match reportó ventas de US$ 806.1 millones, un aumento del 24% con respecto al año pasado y por debajo de la estimación promedio de los analistas de US$ 818.6 millones.

Match reportó una pérdida por acción de 60 centavos. Los analistas estimaban una ganancia de 60 centavos. La compañía atribuyó la pérdida a las variaciones de los tipos de cambios y los efectos del covid-19.