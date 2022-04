Ante los menores volúmenes de compra del banano orgánico en el mercado internacional, sumado a la crisis de precios, los productores de este cultivo en el valle del Chira, en la región Piura, evalúan incursionar en la producción de cultivos con potencial como son la pitahaya, el limón y la palta.

Así lo indicó el gerente general de APPBOSA, Kelvin Atoche, quien representa a esta cooperativa agraria integrada por más de 500 pequeños productores de banano orgánico en Sullana y que en junio decidirán sobre sus inversiones en este producto; ello, debido a que los precios que se ofrecen en los países destino no permiten recuperar sus costos de exportación y producción.

Antes de tomar la decisión de migrar a otros cultivos -dijo-analizarán las condiciones de los campos, así como la adaptabilidad de los mismos a sus suelos.

Explicó que su ingreso a cultivos como la pitahaya, limón y palta, de manera inicial, se realizaría como inversiones adicionales al banano, teniendo en cuenta que mientras se cosechan los nuevos productos, los agricultores subsistirían con los ingresos de la fruta orgánica.

Costos

¿Por qué no resulta atractivo el banano orgánico? “El problema radica en que este año el volumen de compra de los mercados con Comercio Justo se ha reducido, y son justamente esos destinos los que pagan como mínimo unos US$ 12.85 la caja, lo que permite asumir los costos de exportación y producción en campo”, sostuvo Atoche.

La reducción de compra de estos mercados ha empujado a que la fruta orgánica sea vendida a US$ 10.50 la caja, “implicando pérdidas económicas, toda vez que los empresarios han experimentado incrementos en los gastos de exportación de alrededor US$ 1 dólar por caja”; además de los costos de producción en campo que también se elevaron por el precio de los fertilizantes, explicó.

Destacó que en el caso de los costos de exportación, el incremento se efectuó, entre otros factores, por el aumento en el precio de las cajas de cartón, que subió en US$ 0.60 más por caja.

CIFRAS Y DATOS

Destinos. Los principales mercados de la cooperativa son Alemania, Italia, Francia, Bélgica.

Crisis. Un 10% de productores han empezado a vender parte de sus hectáreas de cultivo.

Hectáreas. Los productores cuentan con 0.25 a 2 hectáreas de cultivo; en total, la cooperativa tiene 730 hectáreas.

OTROSÍ DIGO

Impacto. El conflicto de Rusia con Ucrania tiene impacto sobre las exportaciones de banano orgánico a Europa, pues Ecuador al no efectuar su habitual venta de banano a las naciones aledañas a Rusia, destinará esta producción a los países que le compran a Perú, dijo el gerente general de APPBOSA. “El 30% de la producción de banano de Ecuador era para países colindantes con Rusia y ahora no pueden realizarla porque no hay ingreso de contenedores al puerto de San Petersburgo”, agregó.