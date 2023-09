Así lo manifestó el director ejecutivo de ventas para Latinoamérica de la compañía Claudio García, quien explicó que la proyección para este año es superar en 50% el financiamiento atendido el año pasado, el cual fue de más de US$ 115 millones para el caso peruano.

“Nuestro modelo (de negocio) nos permite financiamientos asociados al ciclo agrícola de corto plazo y en función al producto que se está llevando a los mercados. El capital se otorga en un plazo de entre cuatro a cinco semanas desde iniciado las gestiones”, precisó el representante.

En la experiencia peruana, los beneficiarios son principalmente, agroexportadores de uva de mesa, palta, mangos, berries y también productos congelados. Sin embargo, en la cadena no está excluido ningún cultivo. Así, los demandantes son empresas de todos los tamaños, que sujetos a sus condiciones, pueden acceder a desembolsos que van desde los US$ 250,000 hasta los US$ 35 millones.

“El financiamiento es de corto plazo; el grueso (de la cartera) es de un año, pero puede llegar hasta un máximo de tres años. Y, por lo general, es dinero que se necesita para atender gastos propios de la actividad productiva y exportadora como liquidación de fletes, mano de obra, negociación de mejores precios, entre otros”, remarcó el ejecutivo, quien dijo que la empresa ha penetrado en productores de Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica, entre otros.

Asimismo, la compañía que también tiene operaciones financieras con productores de México, Colombia, Chile, Ecuador; además de Europa y Estados Unidos, no descarta en un futuro realizar préstamos también en moneda local.

“Hoy no damos financiamiento en monedas locales en ningún país de Latinoamérica; ese es el siguiente paso que tenemos visualizado. Todo el dinero que ofrecemos es en dólares, pues nos hemos focalizado en esos empresarios que generan dólares y no tienen riesgo al tipo de cambio”, indicó.

Seguridad comercial

García sostuvo que, adicional al soporte financiero, la compañía también ofrece el servicio de acceso comercial, el cual se orienta a ampliar la red de contactos de los agroexportadores con potenciales clientes precalificados en mercados de alta demanda como Estados Unidos y Europa.

“A través de una plataforma calificamos a los compradores, evitando que el empresario esté con la incertidumbre de pago. También hay vendedores registrados en esta plataforma con un análisis exhaustivo sobre su experiencia, tipo de cultivo, origen, hectareaje, entre otros aspectos”, detalló.

En corto

Financiamiento. Los fondos de ProducePay provienen de inversionistas de capital privado e instituciones. “La mayoría son fondos privados de origen estadounidense; en el institucional tenemos al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros”, manifestó García.

