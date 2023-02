Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, destacó que Quellaveco produjo 102,300 toneladas de cobre el 2022. De ese total, 80,000 toneladas corresponde al cuarto trimestre y, aunque la operación está en pleno incremento de volumen o “ramp up”, el ritmo de producción se reducirá en el inicio del 2023.

En detalle, el ejecutivo prevé una producción de 30,000 toneladas menos en este primer trimestre (respecto al periodo previo); es decir, 50,000 toneladas, debido a tres factores.

“Un mantenimiento mayor planificado, que se aplazó de 2022 a 2023 como resultado del inicio tardío de ‘ramp up’ a mediados de 2022. En segundo lugar, la presa de relaves se encuentra en una etapa importante de su construcción y requiere una desaceleración controlada del rendimiento; se espera que esto continúe en el primer semestre durante un período de tres a seis meses”, explicó.

Y, en tercer lugar, reconoció que la menor proyección también responde a que deben gestionar cuidadosamente el transporte de suministros hacia la mina y concentrados desde ella, como resultado de la situación sociopolítica en el Perú. Sin embargo, consideró que esta coyuntura “parece estar mejorando”.

A título personal, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Carlos Gálvez, sostuvo que la desaceleración del ritmo de producción de una mina en plena etapa de incremento de volumen no es buena señal para el sector y los inversionistas.

“No es aceptable que tal cosa ocurra, pero debemos entender que estas condiciones de conflictividad política, no social, están impactando en la actividad económica”, comentó.

Los tres objetivos de Quellaveco el 2023

Luego de poner la mina Quellaveco en producción en el 2022, Anglo American indicó que el enfoque ahora está en llevar de manera segura la planta de procesamiento a a una capacidad plena. Asimismo, apunta a conseguir las autorizaciones reglamentarias requeridas para operar la planta de molibdeno.

Además, también se proponen completar la construcción y puesta en marcha de la planta de recuperación de partículas gruesas (CPR), cuyo avance ya llegaría al 50%.

De otro lado, Wanblad mencionó que están trabajando con el Gobierno y las comunidades locales en la desmovilización segura y responsable de la fuerza laboral (que trabajó en la construcción) del proyecto, a mediados de 2023.

LEA TAMBIÉN: Anglo American iniciará exploración en Tacna el 2022 tras primer embarque de Quellaveco

Proyecciones y capex

Aun con una menor producción en este primer trimestre, Anglo American confía en que Quellaveco opere a su capacidad plena a mediados del 2023. Para el cierre del año, prevé una producción de entre 310,000 y 350,000 toneladas de cobre.

“Quellaveco espera entregar alrededor de 300,000 toneladas anuales de producción de cobre equivalente en promedio en sus primeros 10 años de operación”, recordó la empresa, tras destacar que este volumen será un “premio” en medio de un incremento de costos de 3% para el presente año.

Para Anglo American, la mina Quellaveco representa un incremento de 10% en su base de producción global.

En tanto, el capex para el 2023 en Quellaveco ascendería hasta US$ 200 millones. Si bien la empresa no detalla las iniciativas comprendidas en este presupuesto, recuerda que vienen implementando una planta de recuperación de partículas gruesas, que empezaría a operar a fines de año, además de proyectos digitales.

Riesgos por norma de gestión del agua

Sobre estas proyecciones, Gálvez destacó el aporte del volumen que entregaría Quellaveco a la producción nacional de cobre -que el 2022 llegó a 2.4 millones de toneladas y creció en 4.8%-, sobre todo, en momentos de conflictividad que redujeron la producción de otras mineras como Las Bambas y Antapaccay, en el Corredor del Sur.

“Esperamos que Quellaveco no enfrente las mismas vicisitudes que Las Bambas y Antapaccay, y que haya buenos peruanos dispuestos a defender las mejores opciones para nuestra actividad minera”, manifestó.

Si bien refirió que los cuestionamientos al uso del agua de Quellaveco por parte de comunidades en Arequipa se han atenuado, lamentó que el Congreso de la República esté insistiendo en una nueva ley que restringiría la participación del sector minero en la gestión del agua.

APUNTE

Quellaveco en buen momento de precios

Sebastián Cruz, analista senior de Renta Variable en Seminario & Cia

La producción de Quellaveco a plena capacidad llegará en un momento en el cual el cobre se muestra muy sólido desde hace 12 o 24 meses. Cuando había una crisis, el precio se iba hasta US$ 2 o US$ 2.5 por libra. Al parecer, los nuevos precios en estos tiempos de crisis están en US$ 3 o US$ 3.50 porque hay una demanda muy fuerte para la producción de autos eléctricos, que era la tesis de antes, pero no se concretaba. Ahora, los indicadores de demanda de autos eléctricos respaldan al cobre, al igual que los proyectos de energías renovables, que demandan mucho ese mineral. Además, el precio dependerá mucho de China, pues cuando el país reabrió su economía impulsó mucho al cobre. Los precios a nivel global no ceden y mientras no haya una recesión fuerte, el cobre estará ahí en alrededor de US$ 4, y con ese precio la gran mayoría de la industria gana dinero, a menos que sea un productor muy poco eficiente. En términos sociales, es difícil saber los riesgos para Quellaveco. No ha tenido nada tan fuerte como Las Bambas, pero tiene comunidades. No es como Mina Justa, que está dentro de un desierto. Quellaveco tiene un estudio de impacto ambiental y muchos permisos, pero uno no sabe. Las empresas pactan con las comunidades ciertas cosas, pero al final quieren más de lo que ya pactaron y, si no tienen una respuesta, bloquean, y peor con la inacción que hemos visto en los últimos gobiernos.

NÚMERO

3.9%

De la producción nacional de cobre en el 2022 fue generada por Quellaveco, aun cuando empezó a producir en julio. Así, fue el octavo productor más importante de este mineral.