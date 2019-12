Empresas







Petrobras planea pagar US$ 34,000 millones en dividendos para el 2024 Petrobras debería pagar US$ 3,000 millones en dividendos el próximo año y aumentar el monto después del 2021, cuando una reducción de la deuda bruta a US$ 60,000 millones provoque la creación de una norma interna para entregar mayores pagos, dijo Castello Branco.