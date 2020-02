A fines del año pasado –específicamente en octubre– se anunció la adquisición de la aerolínea peruana Peruvian Airlines realizado por Global Investment Platform (GIP), una plataforma privada que tiene entre sus inversionistas a fondos de inversión de Indonesia, Singapur, además de capitales chilenos, peruanos, entre otros.

La firma compradora tenía entre sus planes invertir US$ 150 millones para restablecer la operación de la aerolínea (que paralizó sus operaciones el 4 de octubre) y financiar la deuda que bordea los US$ 15 millones.

No obstante, en la víspera –a través de un comunicado emitido por Peruvian– se informó que la anunciada compra no se concretó debido a que este grupo de inversionistas no logró captar los fondos necesarios para los pagos comprometidos para finiquitar la adquisición de la aerolínea.

“Terminado el plazo que le contrato (de compra) firmado le brindaba para hacer los pagos comprometidos y ejecutar la opción de compra, (GIP) no dio muestras de tener los fondos que había ofrecido”, acotó la aerolínea

¿Qué toca ahora? En diálogo con Gestión.pe el gerente general de la aerolínea, Alberto López Bustillo, afirmó que la aerolínea se encuentra en conversaciones con una empresa extranjera del rubro aerocomercial para concretar la compra de Peruvian la que podría materializarse posiblemente entre marzo y abril de este año.

