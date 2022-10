La empresa Perupetro informó a través de un comunicado que mantiene un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional con el operador del Lote 8, Pluspetrol Norte (PPN), y sus socios para definir la vigencia del contrato.

“Ante la sorpresiva decisión de PPN de disolverse e iniciar su proceso de liquidación, así como terminar de manera unilateral y abrupta el contrato para la explotación de hidrocarburos en el Lote 8, en el 2021, Perupetro inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional contra PPN, sus socios no operadores (que conjuntamente conforman el contratista) y garantes corporativos, para que declare, entre otros, que el contrato y obligaciones del contratista siguen vigentes hasta, como mínimo, el 2024″, refirió.

Asimismo, indicó que el tribunal arbitral ordenó a Pluspetrol Norte custodiar y dar mantenimiento preventivo del Lote 8 hasta que emita su decisión final.

“Dentro del proceso arbitral, el tribunal ha ordenado no solamente a PPN, sino también a sus socios no operadores (Korea National Oil Corporation, Sucursal Peruana; Posco International Corporation, Sucursal Peruana; SK Innovation, Sucursal Peruana) y a sus respectivos garantes corporativos, custodiar y dar mantenimiento preventivo al Lote 8 hasta que emita su decisión final. PPN y sus socios no operadores deben respetar las órdenes del Tribunal”, sostuvo.

Agregó que los socios de PPN y sus garantes corporativos tienen suficientes recursos financieros.

“En caso PPN no tenga la suficiente liquidez, sus socios y garantes corporativos tienen los recursos financieros para proveerle a fin de que sigan cumpliendo con la orden del tribunal. Sería inaceptable que PPN y sus socios dejen en abandono el Lote 8. Además, al concretar la venta del petróleo del Lote 8, se generarían ingresos para cumplir con la orden del tribunal, atender los compromisos sociales y cumplir con las actividades de a remediación ambiental”, acotó.

En ese sentido, Perupetro instó a Pluspetrol Norte a tomar acciones para desplazar el petróleo de las instalaciones

“Coincidimos con PPN que tener las instalaciones del Lote 8 paradas, con petróleo en ductos, constituye un riesgo para la seguridad y el medio ambiente. PPN y sus socios no operadoras son solidariamente responsables por cualquier perjuicio medio ambiental que pueda ocurrir por esta situación”, afirmó.

La compañía de petróleo estatal también señaló que respetará lo que resuelva el tribunal.

Cabe señalar que la compañía Pluspetrol Norte (PPN) advirtió hace unos días que los recursos económicos que dejó en el 2020 -US$ 63 millones en caja y US$ 15 millones en barriles de crudo- se están agotando, lo que pone en riesgo la zona de explotación del crudo del Lote 8.

Pluspetrol Norte dice que se le acaban los recursos

En 2020 la petrolera anunció su proceso de disolución, nombrando a la empresa Estratega y Consultores S.A.C. a cargo de su liquidación. Como parte de este proceso, dejó US$ 63 millones en caja y US$ 15 millones en barriles de crudo para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones con trabajadores, proveedores y comunidades.

“Sin embargo, casi dos años después de su anuncio de liquidación, esos recursos se están terminando, lo que pone en riesgo el Lote 8″, afirmó Pluspetrol Norte en un comunicado. La empresa dejó de extraer crudo en abril de 2020.

