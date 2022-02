Tras acuerdos con las comunidades de Michiquillay y la Encañada, en Cajamarca; así como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental semi detallado de Michiquillay el 2021, Southern Copper tendrá un nuevo avance con este proyecto este año.

“Estos eventos son pasos importantes que permitirán que Southern Copper inicie un programa de exploración a profundidad en el primer semestre del 2022″, anunció.

Dicho proyecto de cobre requerirá una inversión aproximada de US$ 2,500 millones. El inicio de la producción se estima para el 2028. Al año, entregaría 225,000 toneladas de cobre (junto con subproductos molibdeno, oro y plata).

Michiquillay es un proyecto minero de clase mundial con un estimado de material mineralizado de 1,150 millones de toneladas, con una ley de mineral estimada de 0.63% y una vida inicial de más de 25 años.

Dentro de su cartera de proyectos en Perú, la minera destacó que el 2021 continuaron con mejoras sociales y ambientales en las comunidades alrededor de Los Chancas (Apurímac). Dicha iniciativa de US$ 2,600 millones operaría desde el 2027.

Sobre Tía María (Arequipa), afirmó que varias asociaciones locales enviaron cartas al Gobierno pidiendo el inicio del proyecto de cobre; mientras que el “ministro de Energía y Minas envió una carta a la empresa reconociendo el progreso en la aceptación social”.

Resultados

Si bien Southern anotó récords el 2021 en ventas netas, utilidad neta, Ebitda ajustado y en efectivo proveniente de operaciones, su producción de cobre cayó en 4.3%. Para este año, espera que el descenso continúe.

De esa manera, la proyección apunta a 922,000 toneladas métricas del metal. En el 2020, la empresa registró un récord al superar 1 millón de toneladas, apoyado por mayor producción en Cuajone (Tacna) y mejores leyes en minas mexicanas.

“Con la excepción de las operaciones de Cuajone, donde los niveles de producción fueron similares a los registrados en el 2020, en todas nuestras minas se reportó una disminución de la producción de cobre anual, debido a una caída temporal de las leyes de mineral y recuperaciones”, mencionó.

En tanto, la inversión de capital se elevó 50.7% a US$ 892.3 millones y representó el 26.3% de la utilidad neta en el 2021.

Repunte de producción al 2023

Si bien la menor producción de cobre el 2021 es una mala noticia para un mercado muy ajustado por el impacto del COVID-19 y las cadenas de suministro, Southern Copper espera volver a las vetas más ricas a partir del próximo año antes de aumentar su producción a niveles similares a los de Codelco, el mayor proveedor del mundo.

Después de este año, la empresa considera que su producción de 2023 volverá a ser de un millón de toneladas de cobre, según reportó Bloomberg.

Así, a fines de la década, espera alcanzar la producción de 1.8 millones de toneladas de cobre y disputar el estatus de principal productor de cobre a fines de la década, a medida que los proyectos de crecimiento orgánico maduren. En reservas minerales, hoy es de las mayores empresas cupríferas.

En Perú, Southern Copper tiene una cartera de proyectos aprobados por US$ 2,800 millones, de los cuales US$ 1,600 millones ya han sido invertidos. De incluirse Michiquillay y Los Chancas, la cifra se eleva a US$ 7,900 millones.