Gestión conversó con Adrián Asallas Lederman, Business Development Manager de la compañía, sobre el crecimiento de este mercado y los sectores más orientados a buscar soluciones digitales.

¿Cómo ha crecido el mercado de apps este año?

Antes, la prioridad digital de las empresas era tener una web, pero ahora las aplicaciones han ganado terreno porque tienen otras funcionalidades y son más rápidas y fáciles de usar. El crecimiento de este año oscila entre un 30% a 50% de ambas soluciones y el mercado de apps cerraría el año con ingresos de S/80 millones.

¿Cuáles son las principales tendencias que ha podido observar en el mercado?

El Perú tiene más conexiones móviles que personas. Es decir, hay más móviles y conexiones que gente, lo que quiere decir que el uso del móvil para acceder a servicios mediante apps va a seguir en aumento. Como regla general, cualquier empresa de consumo masivo debe contar con su propia app para poder llegar a sus clientes. La pandemia aceleró la transformación digital en mundo, pero la aceleración que alcanzó en Perú hubiera tomado 10 años en un ritmo normal.

¿Existe una proyección para el 2023?

La tendencia al crecimiento sobre el uso de apps y webs seguirá en crecimiento entre un 30% a un 50%. También hay que tomar en cuenta que una app no solo sirve para vender más, sino para generar eficiencias en las empresas, por lo que hemos desarrollado apps para empresas que buscaban ahorrar costos y mejorar procesos internos. Actualmente estamos implementando robots para simplificar y automatizar procesos con ahorros muy grandes. Este camino lo están tomando cada vez más empresas que se han dado cuenta que necesitan ser más competitivas y una manera de logarlo es en ahorro de costos sin dejar de ser eficientes.

¿Cuáles son los sectores que más buscan soluciones digitales?

Los principales son banca, retail, consumo masivo (restaurantes, ropa, farmacias, supermercados) y educación. A estos se les sumarán empresas de venta de muebles, turismo, y otros rubros que hasta el momento no han invertido en tecnología. Las empresas que no quieran invertir en tener una web y un app, quedarán poco a poco fuera de mercado.

¿Cuál es el ticket promedio del desarrollo de un app?

Depende del desarrollo. Algo de calidad y atractivo para el público ronda entre los US$ 100 mil y los US$ 200 mil. Hemos hecho apps para clientes muy grandes del sector financiero que rondan el entorno de los US$ 500 mil. Todo depende del presupuesto que tenga el cliente y el time to market, que es el tiempo que tenemos para desarrollar el proyecto.

En el 2018, el 80% de las ventas de la industria correspondía a Lima, ¿esta proporción se mantiene?

El Perú es un país centralizado y la mayoría de la población vive en Lima, por lo que esta tendencia continúa. Las empresas más grandes de consumo se encuentran en la capital del país y es lógico que la demanda de apps también se encuentren centralizadas.

¿Qué otras ciudades han empezado a desarrollar proyectos?

Sobre todo ciudades donde hay cajas financieras importantes y un nivel de consumo local que amerite la construcción de un app. Cusco y Arequipa son ciudades importantes que han comenzado a demandar más proyectos.

¿Qué porcentaje de su facturación proviene del desarrollo de aplicaciones móviles?

Nuestra facturación actualmente es de un 50% en apps y un 50% en otros servicios tecnológicos como consultoría tecnológica, automatización de procesos y servicios en la nube.

¿Cuántas empresas tienen en su cartera y con cuántas proyectan cerrar el 2023?

Tenemos más de 100 empresas en nuestra cartera de clientes y pensamos crecer un 100% este 2023. Contamos con oficinas en el Perú y Estados Unidos y ya estamos abriendo una oficina en Brasil.