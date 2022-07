Los consumidores podrán realizar pagos mensuales en compras de US$ 199 a US$ 10,000 durante dos años, dijo PayPal en un comunicado. Las tasas porcentuales anuales de los créditos podrían llegar al 29.99% y los consumidores estarán sujetos a la aprobación del crédito. La medida se produce casi dos años después de que PayPal introdujera su oferta de “Pago en 4″, que permitía a los consumidores dividir las compras en 4 pagos durante seis semanas.

“Estamos muy, muy satisfechos con el progreso y la tracción que ha recibido “Pay in 4″, pero también escuchamos con bastante frecuencia que una talla no sirve para todos”, dijo Greg Lisiewski, vicepresidente de compras y pago posteriores de PayPal, en una entrevista.

La firma con sede en San José, California, está ampliando sus ofertas a medida que el sistema “compra ahora, paga después” atrae a rivales como Apple Inc., que anunció Apple Pay Later a principios de junio. Los analistas esperan que los consumidores gasten más de US$ 100,000 millones al año en dichos productos para 2024.

Aún así, los inversores han comenzado a cansarse de las ofertas. Las acciones de PayPal se han desplomado más de 60% este año, superando la caída del índice de tecnología de la información S&P 500.

Otras firmas conocidas por “comprar ahora, pagar después” también enfrentan presiones. Klarna Bank AB está buscando atraer a los inversores para obtener más efectivo en un movimiento que reduciría drásticamente la valoración de la fintech sueca. Y Block Inc. ha advertido a los inversionistas en las últimas semanas que las pérdidas crediticias se dispararon un 347%, a US$91 millones en los primeros tres meses del año, la mayoría de las cuales provinieron de la compra de Afterpay.

Para PayPal, la esperanza es que los consumidores compren ahora, paguen más tarde y luego busquen otras de sus ofertas. Eso será crucial a medida que la empresa trabaje para aumentar el uso de su aplicación en lugar de agregar nuevos clientes frenéticamente. PayPal ha procesado más de 105 millones de transacciones de “Pago en 4″, lo que representa un volumen de pagos de US$ 15,000 millones en su plataforma, desde 2020.

“La gente siempre necesita ayuda con la gestión de su flujo de efectivo para financiar compras más grandes y pagar a plazos”, dijo Lisiewski. “Esa necesidad es perpetua”.