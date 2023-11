Por ahora la firma de panadería y pastelería evita asumir nuevas deudas a tasas de interés elevadas, dijo el ejecutivo. La apertura de cada nueva tienda de San Antonio implica una inversión de entre US$ 750,000 y US$ 1 millón. Dicho monto abarca el alquiler y la implementación del local, la contratación de personal, entre otros. “Es mucho dinero como para ponerlo en riesgo frente a un consumo que se está contrayendo”, explicó Sánchez en entrevista con Gestión durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2023. De manera similar, por ahora la compañía ha decidido no poner en marcha sus iniciativas de expansión por Europa y Estados Unidos.

Las inversiones que la empresa llegó a concretar este año se centraron en incrementar su capacidad de fábrica en casi una tercera parte por encima de la capacidad preexistente, según señaló Sánchez meses atrás.

(Foto: GEC)

Crecimiento de un dígito

En línea con lo señalado por el director de la compañía, San Antonio ha debido ajustar sus proyecciones de crecimiento para este año. Durante el primer semestre, las tasas de crecimiento de doble dígito llevaban a la empresa a proyectar un avance interanual de 10% para el cierre del 2023, pero ahora la estimación es de 5%. Con ello, la empresa facturaría unos S/ 130 millones en sus ocho locales.

“Hemos experimentado un crecimiento importante en el primer semestre, pero que se está contrarrestando con los resultados del segundo semestre. El avance del año no va a ser tan agresivo como esperábamos”, afirmó.

Agregó que, a diferencia de años anteriores, en que la campaña de Navidad empezaba en octubre o a mediados de noviembre, la de este año aún no ha empezado. Como lo indicó Gestión en un reciente informe, en el mercado se proyecta que la venta de panetones crezca a un dígito en la campaña de este año frente a la de 2022.

Ticket promedio

Por otro lado, Sánchez indicó que el ticket de consumo en los locales de Pastelería San Antonio ha descendido levemente, al pasar de S/ 65 a S/ 63 en los últimos meses. Los productos cuyo consumo más ha caído son los pasteles, que tienen un precio promedio de S/ 100, mientras que las categorías de menor precio, como cafés y sánguches, mantienen un mejor desempeño.

Otro cambio que la empresa ha identificado en sus clientes es el incremento del consumo con tarjetas de crédito. “Ha habido una disminución del consumo con cash, lo que revela que el consumidor se está endeudando para consumir. Sale menos a la calle y cuando sale, se endeuda”, resaltó el ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Candelaria expandirá su portafolio con ingreso a dos categorías de bebidas

SOBRE EL AUTOR Selene Rosales Redactora Senior con 10 años de experiencia en periodismo político, económico y de negocios. Actualmente forma parte del equipo de Negocios del diario Gestión.