La oficina familiar del fundador de Nintendo Co. respalda los planes de los altos ejecutivos de Japan Systems Co. para dejar de cotizar la compañía de software en la bolsa, contrarrestando una oferta de adquisición de una firma de inversiones con sede en Hong Kong, según personas con conocimiento del asunto.

La oficina familiar No. 10 de Yamauchi, que administra más de 100,000 millones de yenes (US$ 972 millones) en activos, planea gastar miles de millones de yenes para apoyar la compra, que podría valorarse en hasta 15,000 millones de yenes si se incluyen préstamos bancarios, dijeron las personas, que declinaron ser identificadas porque el asunto es privado.

El equipo directivo de Japan Systems, dirigido por el presidente Tomohiro Kawada, está tratando de defenderse de una oferta de adquisición de la firma de capital privado The Longreach Group Ltd. En diciembre, DXC Technology Co. con sede en EE.UU., que posee la mayoría de las acciones de Japan Systems, firmó un acuerdo para vender todas sus acciones a la compañía con sede en Hong Kong.

Los ejecutivos de Japan Systems están considerando pagar 615 yenes por cada acción de Japan Systems, según los documentos presentados. La oferta de Longreach Group, que es válida hasta el 15 de febrero, era de 590 yenes por acción. Las acciones cerraron el martes en Tokio sin cambios a 588 yenes.

Activos de Nintendo

Kawada planea establecer un vehículo de propósito especial para la compra y la oficina familiar No. 10 de Yamauchi podría invertir alrededor de 3,500 millones de yenes en el vehículo, dijeron las personas. Kawada podría usar préstamos bancarios para financiar la compra, dijeron.

Kawada declinó comentar sobre los planes. Hirowaka Murakami, codirector de inversiones de la oficina familiar de Yamauchi, no pudo hacer comentarios.

La oficina No. 10 de Yamauchi administra los activos que anteriormente pertenecían al exdirector ejecutivo de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, quien murió en el 2013, dijeron las personas. Yamauchi era el segundo mayor accionista de Nintendo y tenía aproximadamente 10% de las acciones antes de su muerte, según datos compilados por Bloomberg.