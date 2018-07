Nuevos jefes de HBO en AT&T quieren que se parezca más a Netflix

HBO enfrenta una pregunta inquietante bajo el mando de su nuevo jefe: ¿cuánto es demasiado?

En una reciente reunión con empleados de la cadena, John Stankey, director de la nueva división de entretenimiento de AT&T Inc., mostró un nuevo rumbo más agresivo para HBO, con sede en Nueva York, la joya de la corona en la compra de Time Warner Inc. por parte de la compañía telefónica por US$ 85,000 millones.

HBO normalmente transmite series originales de alto perfil como "Westworld", "Game of Thrones" y "Veep" los domingos por la noche. Pero Stankey quiere una nueva programación todos los días, para que los espectadores pasen más tiempo en la cadena y tengan menos probabilidades de cambiar a otras opciones de entretenimiento.

"Tiene que ser una hora al día", dijo Stankey en comentarios que se filtraron en línea la semana pasada y comparó el trabajo que enfrentarán a futuro con un parto.

No está claro cuánta más programación quiere AT&T o cuál será el nuevo presupuesto de HBO. AT&T, con sede en Dallas, cerró el acuerdo con Time Warner recién el mes pasado, y la gerencia sigue en una batalla con el Departamento de Justicia, que anunció que apelará un fallo judicial que permitió que la compra se materializara. Sin embargo, lo que sí está claro es que HBO necesita mucho más contenido para prosperar en un mundo de televisión en línea.

En Hollywood, HBO es conocido por involucrarse directamente. Casi todos sus programas se realizan internamente y los ejecutivos envían notas a los directores para asegurarse de que los episodios sean coherentes y que la segunda temporada sea tan buena como la primera. Eso asegura la calidad, pero es un proceso lento.

Por el contrario, Netflix Inc. adquiere muchas series de otros estudios. Para aumentar la producción, es probable que HBO deba comenzar a comprar más programas a otras productoras, tal como lo hace ahora con las películas.

Cambio cultural

"Este sería un enorme cambio cultural para HBO y probablemente afecte la calidad", dijo Matthew Ball, ex jefe de estrategia de Amazon Studios.

La mayoría de los 142 millones de clientes de HBO en el mundo acceden a la cadena a través de un servicio tradicional de televisión de pago. Pero los servicios en línea como HBO Now atraen cada vez más interés, y para mantenerse competitivos, la compañía necesita proporcionar un flujo constante de material nuevo.

A diferencia de un canal de cable, los servicios basados ​​en la web son fáciles de abandonar, a veces con solo un clic. HBO actualmente está transmitiendo dos nuevas series originales, "Succession" y "Sharp Objects", por TV e internet.

Si ninguno de esos programas resulta convincente, los suscriptores pueden negarse a pagar los US$15 al mes que se les pedirá hasta que el éxito de la cadena "Game of Thrones" regrese en el 2019, dijo Ball. Algunos suscriptores incluso pueden hacer maratones para ver una serie y luego cancelarla. Duplicar el presupuesto de HBO podría garantizar que haya suficiente para satisfacer a cada cliente, señaló.

El año pasado, HBO gastó alrededor de US$ 2,260 millones en programación, incluidos US$ 1,140 millones en programas originales, películas, deportes y documentales, según documentos oficiales.

Netflix desembolsará cerca de US$ 8,000 millones en 2018. A principios de este mes, la prodigiosa producción de Netflix dio sus frutos ya que por primera vez el servicio de transmisión superó a HBO en nominaciones al Emmy.

Solución de 20%

AT&T podría aumentar el presupuesto de HBO hasta en un 20% antes de que la cadena corra el riesgo de "destruir la calidad de lo que están haciendo", dijo Laura Martin, analista de Needham & Co.

"Si arrojas otros mil millones en HBO y se presiona demasiado, entonces de pronto no harán shows exitosos", dijo Martin. "Ese es un riesgo real".

En este momento, HBO es mucho más rentable que Netflix. El año pasado, la cadena registró ingresos operativos de US$ 2,150 millones, en comparación con US$ 838.7 millones para su rival en línea.