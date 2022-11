Durante la pandemia hubo una desaceleración en las inversiones, por razones obvias, pero eso se empezó a reactivar a medida que se fueron levantando las barreras de sanidad. En el 2022 hemos tenido una llegada de capitales interesantes por dos factores: los empresarios colombianos siguen apostando en el Perú pese a la incertidumbre política que estamos viviendo en este país, y lo otro es que el inicio del nuevo gobierno en Colombia, con Gustavo Petro, ha hecho que, en algunos sectores, las empresas empiecen a mirar a Perú.

¿Este año han llegado nuevas empresas colombianas a Perú?

Este año llegaron nueve empresas (ver lista al final de la nota). Ninguna tan grande como las que tuvimos en años anteriores en sectores de energía e infraestructura, pero no dejan de ser importantes. Además, las que ya están establecidas acá han hecho inyecciones importantes de capital. Por ejemplo, Autoniza, este último año abrió tres nuevos concesionarios y ya suman ocho de la marca Chevrolet GM, con inversiones de US$ 15 millones acumulados al 2022.

¿Para el próximo año se prevén nuevas inversiones?

Para el próximo año estamos seguros que llegará un flujo de capitales importante. Con la reforma tributaria en Colombia las empresas extractoras, de hidrocarburos, van a tener sobrecostos en temas impositivos y por ello varias mirarán a Perú, pues tiene riquezas energéticas enormes. Por eso creemos que en el 2023 las inversiones en gas serán superiores a las que existen, empresas como Promigas, Calidda y Contugas tendrán un crecimiento importante.

Además de un incremento de las inversiones de las empresas colombianas que ya operan en Perú, ¿se prevé que puedan llegar nuevas empresas de Colombia el próximo año?

Sí. Definitivamente eso va a pasar, pues la reforma tributaria en Colombia va a hacer que compañías de hidrocarburos y energéticas diversifiquen sus opciones de inversión en otros países, sobre todo y particularmente en gas. Y Perú se ha vuelto el mercado más importante de las inversiones colombianas. Hace unos años era Venezuela el principal destino, pero por todo el tema político que hubo, se cayó.

¿En qué sectores prevén nuevas inversiones?

Los sectores más dinámicos en el 2023 serán energía, hidrocarburos, infraestructura y transporte. Dependerá también de cómo se maneje la economía peruana. Y en la parte política los peruanos y colombianos nos hemos acostumbrado al ruido político de los últimos cinco años, hemos aprendido a vivir con esa incertidumbre política.

¿La inversión anual colombiana en Perú podría duplicarse el próximo año?

Sí, este año las inversiones colombianas en Perú sumarán entre US$ 700 millones y US$ 800 millones. Para el próximo año estamos esperando una cifra de US$ 1,500 millones. (Antes de la pandemia) veníamos de un ritmo de US$ 2,000 millones a US$ 2,500 millones en inversión. En Perú se han respetado los contratos, hay estabilidad jurídica y una política monetaria buena, eso permite a los empresarios hacer proyecciones a largo plazo. Salvo que pase algo extraordinario, una caída de gobierno abrupta o cierre del Congreso, no deberíamos bajar de los US$ 1,500 millones de inversión en el próximo año.

Empresas colombianas que arribaron a Perú en el último año:

1. Dimel: empresa fabricante de postes de iluminación.

2. Experta Salud: empresa prestadora de servicios de salud a EPS, aseguradoras y sector privado.

3. Colombia Tools: fabricante de accesorios para pintura (brochas, rodillos, cintas, etc.).

4. Cavar: fábrica de perfileria y calaminas en fibra de vidrio.

5. Arturo Calle: empresa confeccionista de ternos y ropa para hombre.

6. Eficacia: expertos en equipos humanos de alto rendimiento, call center.

7. Joyco: empresa de supervisión de obras y estructuración de proyectos.

8. Tecca: empresa de saneamiento ambiental

9. GEVT Group: accesorios mecanizados para la industria Oil & Gas

Grupos de inversionistas colombianos más importantes en el Perú:

Grupo de Energía de Bogotá (Calidda, Internexa, Contugas y Electrodunas)

Grupo ISA (REP, Transmantaro, Isa Perú)

Corficolombiana (Promigas y Gases del pacífico)

Grupo Empresarial Antioqueño (SURA, AFP Integra, Nutresa, Winters, Bancolombia)

Grupo Colpatria (Viviendas del Perú, Deviandes, Constructora Colpatria)

Organización Terpel (Terpel del Perú, Terpel Comercial y Terpel Aviación)

Metropolitano de Lima (Peru Masivo, Lima Bus, Lima Vias Express)

Grupo Ethus (Elecrricas de Medellin, Interaseo)

Grupo Viva (Viva Airlines, Viva Colombia, Viva Perú)

Organización Manuelita (Agroindustrial Laredo y Manuelita Frutas y Hortalizas)

Organización Carvajal (Pamolsa, Descartables Proveedores y Carvajal T&S)

Organización Sanitas de Colombia (Sector salud)

GHL Hoteles (Sonesta, Radisson, Mercure)

Metro Hoteles (Hampton, AQP Hoteles)

Banco GNB (Banco Sudameris de Colombia)

Datos

-Actualmente existen 250 empresas colombianas establecidas en el Perú.

-Las inversiones colombianas en los últimos 30 años y hasta el año 2022 registran cifras acumuladas de US$ 22,000 millones.

-Colombia es la cuarta economía extranjera que aporta más inversiones al Perú, después de Chile, España y China.

-En el caso de Colombia son 22 sectores diferentes los que participan en la inversión colombiana en el Perú, siendo los más importantes por participación 32% en el sector de energía, hidrocarburos y eléctrico; 21% lo aporta el sector de infraestructura y construcción; 12% transporte; 12% industrial y comercio; 9% salud y 6% otros sectores

-Este 15 de noviembre se realizará en Lima el IV Foro empresarial colombiano de Inversión y empresa privada en Perú, organizado por el Consejo Empresarial Colombiano.

