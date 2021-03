Nomura y Credit Suisse enfrentan miles de millones de dólares en pérdidas luego de que un fondo de cobertura estadounidense, que fuentes señalan que es Archegos Capital, no pudo cumplir con garantías mínimas para sus operaciones, lo que preocupó a los inversores por la exposición que puedan tener otros.

Las pérdidas de Archegos Capital Management, dirigida por Bill Hwang , ex CEO de Tiger Asia, desataron una fuerte liquidación de sus acciones el viernes, dijo una fuente cercana al tema.

Un mensaje telefónico a la oficina de Archegos no recibió una respuesta inmediata.

El impacto en los mercados financieros parecía limitado el lunes, con el índice de referencia S&P 500 estable en las operaciones de la mañana, mientras que los valores financieros bajaban menos del 1%.

“Se sigue viendo fortaleza en el mercado en general. No hay miedo a la venta de acciones, sólo hay temor en algunos sectores del mercado”, dijo Dennis Dick, jefe de estrategia de mercado y operador por cuenta propia de Bright Trading LLC.

Nomura, el mayor banco de inversión de Japón, advirtió que afronta una potencial pérdida de US$ 2,000 millones por transacciones con un cliente estadounidense.

En tanto, Credit Suisse dijo que el incumplimiento de los llamados a reponer garantías (“margin calls” en inglés) a un fondo con sede en Estados Unidos podrían ser “altamente significativos y concretos” para sus resultados del primer trimestre.

El banco suizo dijo que el fondo había “caído en default por las demandas a reponer garantías” realizadas por otros bancos, lo que implica que en este momento estaba en proceso de abandonar esas posiciones.

Dos fuentes dijeron que las pérdidas de Credit Suisse posiblemente llegarían a US$ 1,000 millones. Una de las fuentes indicó que podrían alcanzar US$ 4,000 millones, una cifra que también fue reportada por el diario Financial Times.

Credit Suisse declinó comentar sobre un estimado de las pérdidas.

El regulador financiero de Suiza dijo que estaba al tanto del caso de los fondos de cobertura y estaba en contacto con Credit Suisse. El regulador suizo también dijo que varios bancos y áreas internacionales estaban involucrados.

En Japón, el secretario en jefe del gabinete, Katsunobu Kato, dijo que el gobierno vigilaría cuidadosamente la situación en Nomura y que la Agencia de Servicios Financieros compartiría información con el Banco de Japón.

En Estados Unidos, la Comisión del Mercado de Valores ha estado “monitorizando la situación y en comunicación con agentes del mercado desde la semana pasada”, dijo un portavoz.

Un margen de garantía es cuando un banco le pide a un cliente que entregue más respaldo si una operación financiada en parte con dinero prestado ha bajado drásticamente de valor. Si el cliente no puede permitírselo, el prestamista venderá los valores para tratar de recuperar lo que se le debe.

Las exigencias de márgenes de garantías a Archegos Capital provocaron una venta masiva de acciones en las que estaba apalancado.

Las acciones de ViacomCBS y Discovery cayeron alrededor de 27% cada una el viernes, mientras que las de Baidu en Estados Unidos y Tencent Music se desplomaron durante la semana hasta un 33,5% y un 48,5%, respectivamente, frente al cierre del martes.