La pugna entre las dos principales marcas mundiales del patrocinio deportivo sitúa a la estadounidense Nike como líder en el 2021 con una inversión US$ 1,673 millones (1,364 millones de euros), por delante de la alemana Adidas, líder en fútbol con 1,026 millones de dólares (836 millones de euros).

Pese al impacto de la pandemia, se calcula que entre Nike y Adidas invertirán durante el año 2021 más de US$ 3,000 millones (2,500 millones de euros) en patrocinios deportivos entre las dos, según datos de la empresa GlobalData Sport Intelligence divulgados por la consultora KPMG.

La estrategia multideporte de Nike le pone a la cabeza con una inversión de US$ 1,673 millones (1,364 millones de euros), de los cuales la mitad (US$ 834 millones, 679 millones de euros) se dirigirán al fútbol.

La compañía de Oregón (Estados Unidos) reparte la otra mitad en cuatro deportes, entre los que destaca el baloncesto (US$ 352 millones, 286 millones de euros), con el que tiene un acuerdo de ocho temporadas desde la temporada 2017-2018 para vestir a todas las franquicias por unos US$ 125 millones anuales (101 millones de euros) a los que suma contratos con varias de las principales estrellas.

El desembolso en patrocinio de Nike se completa con el fútbol americano, al que aporta US$ 194 millones en patrocinios en el 2021 (158 millones en euros) al ser la marca oficial de la NFL, los US$ 100 millones (81 millones de euros) que aporta al béisbol, donde también patrocina la MLB estadounidense, y la misma cantidad al golf, donde apoya a estrellas como Tiger Woods o Rory McIlroy.

Por su parte, Adidas centra casi tres cuartas partes de sus recursos de patrocinio (73%) en el fútbol, lo que equivale a US$ 1,026 millones (836 millones de euros), con contratos como el del Real Madrid, que se calcula que supone unos 120 millones de euros por campaña.

La otra cuarta parte de los contratos de patrocinio que alimenta la compañía alemana se reparte mayoritariamente entre el fútbol sala (US$ 105 millones, 85 en euros) en el que es la marca del balón oficial de la Liga de Campeones; el hockey sobre hielo (US$ 72 millones, 58 millones de euros) en el que patrocina la NHL norteamericana; el fútbol playa (US$ 50 millones, 40 millones en euros) y el baloncesto (US$ 48 millones, 39 millones en euros).

Un resultado muy llamativo de estos datos, y que refleja la relevancia de la industria deportiva estadounidense es que el deporte universitario de Estados Unidos es para ambas marcas una absoluta prioridad: Nike invierte el 8% de su gasto en patrocinio en él (US$ 130 millones, 105 millones de euros), lo que lo convertiría en su cuarto ‘deporte’ por inversión, mientras que para Adidas sería el segundo, ya que invierte en los deportistas universitarios de Estados Unidos más de US$ 106 millones (86 millones de euros).