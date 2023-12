The New York Times Co. demandó a Microsoft Corp. y OpenAI Inc. por usar su contenido para ayudar a desarrollar servicios de inteligencia artificial, en una señal de la relación cada vez más tensa entre los medios y la tecnología que podría trastocar la industria de las noticias.

Las empresas de tecnología se basaron en millones de artículos protegidos por derechos de autor para entrenar chatbots como ChatGPT de OpenAI y otras funciones de inteligencia artificial, lo que supuestamente causó miles de millones de dólares en daños legales y reales, según una demanda presentada en Nueva York el miércoles. El periódico no especificó sus demandas monetarias. OpenAI ha enfrentado críticas por extraer texto de la web para entrenar su popular chatbot desde su debut hace un año. Si bien ha sido demandado por autores destacados, este es el primer desafío a sus prácticas por parte de una importante organización de medios. La startup ha buscado acuerdos de licencia con editores, muy parecido a lo que han hecho Google de Alphabet Inc. y Facebook de Meta Platforms Inc. en los últimos años. La demanda del Times dice que el editor contactó a Microsoft y OpenAI en abril y no pudo llegar a una solución amistosa. LEA TAMBIÉN: IA llegó para quedarse pero se debe seguir mejorando, defienden en la Web Summit “Respetamos los derechos de los creadores y propietarios de contenidos y estamos comprometidos a trabajar con ellos para garantizar que se beneficien de la tecnología de inteligencia artificial y de los nuevos modelos de ingresos”, dijo un portavoz de OpenAI en un comunicado. “Nuestras conversaciones en curso con el New York Times han sido productivas y han avanzado de manera constructiva, por lo que estamos sorprendidos y decepcionados con este acontecimiento”. Microsoft declinó hacer comentarios. En julio, OpenAI firmó un acuerdo con Associated Press para acceder a algunos de los archivos de la agencia de noticias OpenAI firmó un acuerdo de tres años en diciembre con Axel Springer SE para utilizar el trabajo de la empresa de medios alemana por una suma no revelada. “Tenemos la esperanza de encontrar una manera mutuamente beneficiosa de trabajar juntos, como lo estamos haciendo con muchos otros editores”, dijo el miércoles el portavoz de OpenAI. OpenAI ha sido objeto de múltiples demandas por parte de productores de contenidos que se quejan de que su trabajo se ha utilizado de forma inadecuada para la formación en IA. La compañía enfrenta demandas colectivas de figuras culturales como la comediante Sarah Silverman, el autor de Juego de Tronos George R.R. Martin y el autor ganador del Pulitzer Michael Chabon. Los casos aún se encuentran en sus primeras etapas y podrían tardar años en resolverse por completo. Un juez de San Francisco a principios de este mes insinuó que se recortaría la demanda de derechos de autor de Silverman contra OpenAI. El juez ya había reducido una demanda similar de Silverman contra Meta. Nueva Financiación OpenAI está actualmente en conversaciones con inversores para obtener nueva financiación con una valoración de US$ 100,000 millones, que la convertiría en la segunda startup más valiosa de Estados Unidos, informó Bloomberg News la semana pasada. Microsoft es el mayor patrocinador de OpenAI y ha implementado las herramientas de inteligencia artificial de la startup en varios de sus productos. En la demanda, el New York Times alegó que Microsoft copió palabra por palabra los artículos del periódico para su motor de búsqueda Bing y utilizó la tecnología de OpenAI para aumentar su valor en un billón de dólares. El precio de las acciones de Microsoft ha aumentado un 55% desde que ChatGPT debutó en noviembre de 2022, aumentando su capitalización de mercado a 2,8 billones de dólares. Las acciones tuvieron pocos cambios el miércoles y cerraron a US$ 374,07 en Nueva York. “Si Microsoft y OpenAI quieren utilizar nuestro trabajo con fines comerciales, la ley exige que primero obtengan nuestro permiso”, dijo un portavoz del New York Times en un comunicado enviado por correo electrónico. “Ellos no lo han hecho”. LEA TAMBIÉN: OpenAI: ¿Qué está en juego con las idas y venidas de Sam Altman? Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.