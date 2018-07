Murdoch corona su carrera con venta multimillonaria a Disney

A Rupert Murdoch le quedaba un trato exitoso más por hacer. Y podría ser el mejor de su historia para el canoso veterano.

El magnate de 87 años está a punto de cerrar la venta de activos seleccionados de 21st Century Fox Inc. a Walt Disney Co. por US$ 71,000 millones. Si bien los antecedentes de Murdoch son desparejos –en el 2005, invirtió US$ 500 millones en MySpace que nunca volvió a ver–, esta transacción consolidará su legado como uno de los principales negociadores de acuerdos en el mundo de los medios de comunicación.

Después de que la competencia de Comcast Corp. obligó a Disney a elevar su oferta ganadora, Murdoch podría agregar unos US$ 3,000 millones en acciones de Disney a una fortuna que el Índice de Multimillonarios de Bloomberg ya estima en US$ 18,100 millones.

Murdoch es "uno de los grandes de todos los tiempos", dijo el máximo ejecutivo de Discovery Inc., David Zaslav, la semana pasada en una entrevista en la conferencia anual de medios de Allen & Co., a la que asistieron Murdoch, sus hijos James y Lachlan y los máximo responsables de Disney y Comcast, Bob Iger y Brian Roberts.

Fue un drama

Cerrar el trato no siempre fue un proceso simple. Hubo drama en el camino. Cuando Murdoch e Iger se reunieron para una charla amistosa en agosto en Moraga Estate, el viñedo de 5 hectáreas de Murdoch en Los Ángeles, reflexionaron sobre los desafíos de la industria de medios en rápida evolución y discutieron posibles soluciones, entre ellas un acuerdo entre las dos compañías, según presentaciones ante el ente regulador.

Fox optó por vender piezas de su imperio, como su estudio de cine, redes de cable como FX, participaciones en la compañía de streaming Hulu, la emisora Sky Plc e intereses en Star India y National Geographic. Disney compraría y luego vendería las redes deportivas regionales de Fox para cumplir con los requisitos reglamentarios.

Lo que quedaba, llamado "New Fox", se escindiría y sería dirigido por el hijo mayor de Murdoch, Lachlan. New Fox incluye la división de noticias por cable, protagonizada por Sean Hannity y Tucker Carlson, canales nacionales de deportes y el canal de televisión estadounidense, famoso por programas como "Los Simpson" y "American Idol".

La familia Murdoch podría obtener hasta US$ 11,800 millones con el trato. Esto no incluye la participación del 17% en New Fox. Aunque otros analistas tienen estimaciones más conservadoras, Bloomberg Intelligence afirma que New Fox vale cerca de US$ 17 por acción, o US$ 31,000 millones.

En diciembre, Fox aceptó una oferta de Disney de US$ 29.54 por acción. La empresa que actuó como asesora y representante legal, Institutional Shareholder Services Inc., dijo que el proceso inicial de ventas fue "subóptimo". “Está claro que la aparente preferencia de Fox por un acuerdo con Disney no logró extraer el máximo valor para los accionistas”, agregó ISS.

Los inversores de Fox tienen que agradecer la persistencia de Roberts, de Comcast, y su oferta no solicitada de US$ 35 por acción, que forzaron finalmente a Disney a endulzar su oferta en un 28.6%, a US$ 38 por acción.

Eso se traduce en una prima del 56% sobre el valor de las acciones de Fox el 3 de noviembre del 2017, el día anterior a la divulgación de las negociaciones para la venta, afirmó ISS, que junto con la asesora de accionistas Glass Lewis & Co. sostiene que los inversores deberían apoyar el acuerdo cuando lo voten el 27 de julio.

Murdoch ha hecho un "trabajo magistral", dijo Paul Sweeney, un analista de Bloomberg Intelligence. "Está obteniendo unos múltiplos bastante emocionantes".