Tal como se anunció a inicios de octubre, Lima Airport Partner (LAP) cerró —en la víspera— los primeros acuerdos con operadores comerciales que estarán en la ampliación del terminal capitalino.

En concreto, firmó un contrato comercial con la compañía Morpho Travel Experience, del Grupo Arribada de Costa Rica, holding que agrupa también a Café Britt, para la implementación de tres tiendas retail en el nuevo terminal de pasajeros, que demandará entre US$ 2 millones y US$ 3 millones sobre un espacio que suma 700 metros cuadrados.

Esta empresa, especializada en la operación de tiendas de regalos y restaurantes de aeropuertos con presencia en 11 países, opera en el terminal actual desde hace 18 años con diversos establecimientos comerciales, entre los que destacan Britt Shop Perú, Britt Café Bakery, Mercadito Gourmet y Rumbo Perú.

La CEO de Morpho Travel Experience, Adriana Echandi, detalló a Gestión que los acuerdos suscritos con LAP son para desarrollar tres espacios comerciales en la futura terminal. El primero, denominado Rumbo Perú, estará ubicado en el área de salidas internacionales sobre un espacio de 500 metros cuadrados. En esta tienda se ofrecerán souvenirs, así como artesanías, cafés, chocolates, textiles y otros productos de regalo que suman 12 categorías.

La segunda tienda, bajo el mismo nombre, estará situada en el área nacional y ocupará un espacio de 150 metros cuadrados, mientras que la tercera se diseñará bajo el concepto de un retablo ayacuchano, en el área de check in internacional, en un espacio de 50 metros cuadrados.

La meta es que estas tiendas abran sus puertas a la par de la ciudad aeropuerto, que se proyecta será a inicios del 2025. “Como todo proyecto, hay varios hitos que tienen que ir cumpliéndose de la mano con LAP. Estamos en comunicación constante para alinearnos, la idea es que todas (las tiendas) salgan el mismo día que se inician las operaciones de la nueva terminal”, sostuvo Echandi.

Tras la firma del contrato con el operador del aeropuerto, Echandi adelantó que está en pleno proceso de diseño de las tiendas, la presentación de planos y la conceptualización para dar paso a la edificación el próximo año.

“La construcción (de las tiendas) tienen cierta complejidad porque tenemos que cumplir con la regulación de aeropuertos mundiales. Además, apuntamos al (uso de) materiales sostenibles, que representen los colores de la cultura peruana, incluso se contará con animatronics para que la experiencia sea placentera. Todo esto lleva tiempo, aunque esperamos cumplir los plazos que se pongan e iniciar en 2025″, subrayó.

Lucio Benavente, gerente de retail de LAP, consideró que la apuesta del Grupo Arribada, a través de Morpho Travel Experience, es mucho más vigorosa en Perú en relación a otros países en los que está presente, debido a la “potencialidad del negocio que existe”. Reiteró que para al primer trimestre del 2024 todas las licitaciones de los locales comerciales deberían concluirse.

Como se recuerda, esto incluye tres paquetes: el primero, de 11 tiendas por US$ 15 millones; el segundo, de cinco espacios comerciales por US$ 6 millones; y el tercero, de 15 locales individuales por US$ 12 millones. Este último paquete debería adjudicarse en diciembre próximo, al menos en lo que respecta los principales locales.

