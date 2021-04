Montcafé es la marca que desde hace siete años Marco Urrieta, su gerente general ha sabido ubicarla y lograr crecer a través de puntos propios. Pero el 2020 los llevó a replantear su estrategia, en parte porque muchos clientes no se encontraban activos como el canal Horeca. Así, apuntaron al e-commerce.

“Nuestra idea en 2020 era crecer 30%, pero no pudimos cumplir esa proyección, por el contrario, las ventas cayeron a la mitad del 2019, con operaciones paradas al 90%, porque llegamos a surtir algunas cadenas de supermercados y nuestras cafeterías estuvieron cerradas”, explica el ejecutivo.

Lo primero, dice Murrieta, fue cambiar el giro de sus locales, ubicados en Magdalena y San Isidro. “Las tuvimos cerradas, una hasta junio, la de Magdalena, pero abrió transformada para abrir lo más rápido y se volvió un café bodega gourmet e incluimos algunos productos que fueran complementarios al negocio”, sostiene el ejecutivo.

Para ello, Murrieta suscribió un contrato con una panadería artesanal para el expendio en los locales. Además, se sumó charcutería y la oferta gastronómica de pastas servidas en café se convirtieron en listo para llevar. “La idea era preservar la operación, y lo pudimos lograr”, dice Murrieta.

Y el arranque del 2021, con una pandemia de por medio, pese a todo fue bueno. “El concepto de bodega gourmet ha funcionado muy bien, y se quedara en Montcafé y se convertirá en el futuro en una línea de negocio”, sostuvo.

Canal e-commerce

A la par, están abriéndose al canal digital. El proyecto de e-commerce empezó en noviembre y para junio de este año ya se debería tener operativo. Y un producto insignia será su café. “La experiencia de disfrutar un café tostado fresco desde la tostaduría a la casa de cliente, a través de un mecanismo de suscripción.

Es que con esta membresía cafetalera se le permitirá al cliente elegir qué tipo de café quiere degustar, es decir, perfilar que tipo de tostado, molido o suave, en qué clase de cafetera, etc.

“Es personalizar la oferta y que con ello acceda a un café de excelente calidad y a un mejor precio”, sostiene el ejecutivo.

Asimismo, la idea es seguir construyendo cafeterías para seguir dando capilaridad a la marca y llevar la experiencia al cliente en diferentes zonas en Lima.

“Este año, por la coyuntura, el objetivo no es buscar un gran lugar, sino explotar el formato to go, con locales de unos 60 m2”, refiere.

Es así que su apuesta será ampliamente por el lado digital. Y su expectativa es crecer este año un 30%.

Espacios

Oso Negro, es el nombre de su finca, la cual se ubica en Rodríguez de Mendoza, Amazonas, una de las zonas cafeteras más importantes del Perú. Y en ella, se han incorporado seis hectáreas para la producción de café en variedades como tostado, verde y de origen, y están incorporando otras para taza, más aromáticas.

Con ello, hoy se tienen 13 hectáreas de café para la producción que ya están siendo trabajadas en las variedades, y donde se propugna el cultivo ecológico.

Montcafé tiene dos marcas en el mercado: Musa y Montcafé.