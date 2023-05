El jefe comercial del área Retail de Binswanger Perú, Roberto Torres, señaló que los espacios más demandados son aquellos que tienen puerta a calle con una extensión de entre 70 m2 a 250 m2. Asimismo, los rubros más intensivos en esta búsqueda hoy en día son minimarkets y tiendas por conveniencia. “Luego le siguen otros negocios vinculados a salud, servicios para mascotas, entre otros”, añadió.

De este modo, destacó que la tasa de vacancia varía de acuerdo a las zonas. No obstante, de manera general, en promedio, actualmente es de 1.4% (igual que en el 2019). Mientras que durante la etapa más crítica de la pandemia, incluso llegó a 4.5%. “Normalmente el rango es entre 1% o 2%”, agregó.

Las zonas donde más ocurre el interés por alquilar son Lima Top y Moderna como primeras alternativas, siendo así distritos como Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, Barranco; además, de Lince, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre las principales opciones en la lista.

“Pero también hay requerimiento en Los Olivos y Santa Anita, donde el potencial comercial es importante. De igual modo, siempre habrá zonas que son más constantes en alquiler y donde no hay vacancia, como la avenida (José) Larco, en Miraflores o alrededores de La Rambla, en San Borja”, explicó Torres, quien, además, mencionó avenidas como Angamos, Petit Thouars o Arequipa, cuyas cuadras pueden presentar mayor número de vacancia en locales comerciales.

¿Se recupera?

Por su parte, el gerente de Investigación de Colliers International, Sandro Vidal, sostuvo que tradicionalmente algunas zonas de Miraflores o San Isidro tienen una reducida vacancia de establecimientos por encontrarse en el eje comercial de los distritos. Sin embargo, existió una importante desocupación de locales a consecuencia de la pandemia.

Adicionalmente, Vidal destacó la presencia de las zonas periféricas de Lima (San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, San Juan de Lurigancho, entre otros) en torno a la demanda de locales comerciales, pues si bien posiblemente no esté relacionada a la instalación de comercios del tipo de grandes cadenas, tiene el posicionamiento de otro tipo de marcas.

Precios

En lo que concierne a los precios de alquiler, la oferta puede ser muy variada y está sujeta a diferentes características del local, tales como ubicación, extensión, servicios, entre otros. Torres indicó que tras experimentar un descenso en plena etapa del covid-19, el alquiler por m2 hoy bordea un promedio de US$ 20.

El especialista manifestó que la cifra se encuentra a precios prepandemia en la mayoría de casos; no obstante, existe escenarios en los que todavía habría ajustes por hacer. Al respecto, Vidal afirmó que en zonas bien consolidadas comercialmente, el valor de arrendamiento estaría entre US$ 15 y US$ 20 por m2 en promedio; ello, a diferencia de los aproximadamente US$ 25 que estaba en el 2019.

