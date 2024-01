José Pablo Dominguez, gerente general de ME Elecmetal Funvesa, explicó que si bien la situación del sector minero en Sudamérica es compleja, “es una industria que mira a largo plazo”. En esa línea, la empresa está enfocada en propuestas que ayuden a abordar desafíos de productividad.

Además, señaló, la apuesta por la peruana Funvesa está alineada a las expectativas en la gran cartera de proyectos mineros que tiene Perú, por más de US$ 50,000 millones. ME Elecmetal adquirió el 80% de la empresa. La transacción, declaró el Dominguez, fue por más de US$ 10 millones.

La planta de Funvesa se encuentra ubicada en Ventanilla y tiene un espacio físico de 3 hectáreas (acaban de comprar el terreno vecino para alcanzar dicha dimensión), con un equipo de 250 personas. “Junto con nuestro socio queremos expandirnos”, detalló.

José Pablo Dominguez adelantó a Gestión que ya tienen un proyecto de “fuerte” inversión acordado con sus actuales socios para duplicar la capacidad de la fábrica en los próximos tres años.

Los planes con Funvensa

Como parte de la transformación de ME Elecmetal, en los últimos años han apostado por brindar soluciones integrales de monitoreo, sensorización, servicios digitales, pernos de molino, entre otros. “Esto ha impulsado nuestra adquisición. Asociarnos con la familia Jiras (dueños de Funvesa) nos ayuda a sumar nuevas soluciones porque ahora podemos fabricar localmente”, explicó Dominguez.

Por ejemplo, ahora los forros para molinos se podrán realizan en la planta de Perú, así como instalar las áreas de servicio de monitoreo y digitales.

Ello, dijo, permitirá una mejor conexión de la empresa con la industria minera y generará nuevas oportunidades de crecimiento para la compañía, como hacer inversiones complementarias en los próximos años.

“Estamos evaluando proyectos a ejecutar en la zona de Lima o Arequipa en el mediano plazo”, sostuvo José Pablo Dominguez.

En la firma de la operación.

