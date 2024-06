Cada vez más mujeres alcanzan el puesto más alto en las empresas cotizadas en bolsa, pero sus cifras siguen siendo mínimas en comparación con sus homólogos masculinos.

De los 341 directores ejecutivos incluidos en la encuesta anual de compensaciones de AP, 25 son mujeres. Esa es la mayor cantidad de mujeres que han hecho la lista desde que comenzó la encuesta en 2011. Pero las cifras no han cambiado mucho: el segundo recuento más alto fue de 21 mujeres en 2017.

La encuesta, basada en datos analizados para The Associated Press por Equilar, incluye a los directores ejecutivos de empresas incluidas en el S&P 500 que han servido al menos dos años fiscales en sus empresas, las cuales presentaron declaraciones de representación entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.

Christy Glass , profesora de sociología en la Universidad Estatal de Utah que estudia equidad, inclusión y liderazgo, dijo que aunque ver más directoras ejecutivas este año es positivo, en general las tendencias son desalentadoras.

“Veros un año que es una especie de año estelar en cuanto a directoras ejecutivas”, dijo, “pero luego, uno o dos años después, veremos una rotación significativa”.

Lisa Su. (Photo by Robyn BECK / AFP)

Lisa Su, directora ejecutiva y presidenta de la junta de la fabricante de chips Advanced Micro Devices, fue la directora ejecutiva femenina mejor pagada en la encuesta de AP por quinto año consecutivo en el año fiscal 2023, con una compensación total valorada en US$ 30.3 millones, igual que su paquete de compensación del año anterior. Su rango subió al 21 en general desde el 25.

Su recibió un salario base de US$ 1.2 millones y un bono por desempeño de más de US$ 1.4 millones. La mayor parte de su paquete consistió en US$ 21.8 millones en premios en acciones.

Su ha sido jefa de AMD, con sede en Santa Clara, California, desde 2014. La empresa es parte de un número creciente de entidades que intentan aprovechar el nuevo interés en herramientas de IA capaces de analizar datos, ayudar a tomar decisiones y potencialmente reemplazar algunas tareas actualmente realizadas por humanos. El precio de las acciones de AMD se disparó un 127% en 2023.

Mary Barra, CEO de General Motors. (Foto: Getty Images)

Las otras en los cinco primeros lugares de directoras ejecutivas femeninas mejor pagadas incluyen a Mary Barra de la automotriz General Motors con una compensación total de US$ 27.8 millones; Jane Fraser de Citigroup con un paquete valorado en US$ 25.5 millones; Kathy Warden de la empresa de aeroespacial y defensa Northrop Grumman Corp. con US$ 23.5 millones; y Carol Tome de la empresa de entrega de paquetes UPS Inc., cuyo pago fue valorado en US$ 23.4 millones.

Algunas directoras ejecutivas notables no están incluidas ya que se convirtieron en directoras ejecutivas hace menos de dos años o su empresa presenta declaraciones fuera del período de enero a abril, incluyendo Julie Sweet de la consultora Accenture y Sue Nabi, de Coty Inc.

El paquete de pago medio para las directoras ejecutivas aumentó un 21% a US$ 17.6 millones. Eso es mejor que lo que les fue a los hombres: su paquete de pago medio aumentó un 12% a US$ 16.3 millones.

Jane Fraser Photographer: Al Drago/Bloomberg

Pero los hombres mejor pagados aún ganan mucho más que las mujeres mejor pagadas. El director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, obtuvo US$ 161.8 millones, la gran mayoría de eso en acciones.

Parte del problema del número desproporcionado de hombres a mujeres es el hecho de que es más probable que las mujeres sean nombradas directoras ejecutivas cuando la empresa está en crisis, dijo Glass.

“Es como un paso adelante, dos pasos atrás”, dijo. “Uno de los factores que impulsa eso es el hecho de que las mujeres tienden a tener oportunidades para servir como directoras ejecutivas cuando las organizaciones están en crisis... Eso significa que comienzan su trayectoria de liderazgo en desventaja”.

