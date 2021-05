Algunos de los cambios que han llegado con la pandemia están relacionados con la forma en que realizan los usuarios sus transacciones. Es el caso de la demanda de compra y venta de dólares en casas de cambio online que ha crecido de manera exponencial, no solo en Lima sino también en otras regiones del país.

A la fecha en el mercado compiten alrededor de 72 casas de cambio online, mientras que hasta el 2018 solo existían unas 25. “Antes de la pandemia solo el 11% de los cambios de monedas se realizaban de manera online, tras el impacto del covid-19 ahora representan el 30%”, señaló Anthony Polin, CEO de Inka Money.

Según Equifax, las casas de cambio online han aportado cada vez más al crecimiento de los servicios financieros digitales en el país; actualmente representan alrededor del 18% de la industria fintech. Asimismo, el volumen operado en el 2020 fue de alrededor US$ 1,600 millones y el crecimiento esperado para este año está por encima del 50%, es decir más de US$ 2,400 millones.

“Esto conlleva a hacer cada vez más robusta la oferta de servicios financieros digitales en el mercado. En el caso de las casas de cambio, no solo ofrecer un tipo de cambio mejor que el de otras instituciones financieras, sino mejorar la calidad de atención y fortalecer la educación financiera en el país”, indicaron.

Por su parte, Jorge Chang, cofundador de Tu cambista, indicó que durante el 2020 se realizaron más de 800,000 transacciones entre todas las casas de cambio digitales que operan activamente en el mercado y que están registrados formalmente en la SBS. “Esto permite que el mercado cada vez gane mayor confianza en soluciones digitales”, agregó.

Si bien es cierto que han aparecido nuevos startups en el mercado con una sólida base tecnológica y que nacen digitales, también se ha visto que casas de cambio tradicionales, que vieron afectado su modelo de negocio ante la drástica disminución de transacciones en la vía pública, decidieron crear sus propias plataformas digitales, destacó Chang.

Mercado competitivo

Debido a que el mercado de casas de cambio online se ha vuelto competitivo debido a la variedad de alternativas y alto enfoque en el precio, hoy las diversas plataformas cuentan con un equipo de traders digitales que se encuentran a disposición de los clientes para poder negociar un tipo de cambio preferencial. “Esto evidencia la rápida migración de los consumidores de medios presenciales a virtuales”, comentó Mateu Batle, CEO de Rextie.

“Estamos en un entorno altamente competitivo que genera que el precio sea uno de los principales atributos para que los clientes decidan por transaccionar en una u otra casa de cambio. Esta competencia genera que el mercado se autoregule y finalmente sean los consumidores los más beneficiados al poder acceder a precios justos”, dijo el CEO de Tu cambista.

Regiones

En cuanto a la demanda por regiones, según Tu cambista, más del 75% de su demanda proviene de personas y empresas en Lima, sin embargo, en los últimos meses de este año han visto un incremento importante en la demanda de regiones como Arequipa, Trujillo e Ica. En el caso de Inka Money aproximadamente el 75% de sus operaciones de cambio proviene de Lima y cuenta con volumen operado del 91% que se concentra en la capital.

“Una dificultad que se presentaba para atender clientes en provincias eran las comisiones interplaca; sin embargo, a medida que los bancos han reducido o eliminado estas comisiones, la oferta a provincias ha aumentado. Esto se ve muy claramente en el crecimiento en los últimos meses de las operaciones que provienen de otros departamentos de la zona costera del país que tienen un gran potencial de crecimiento”, remarcó el CEO de Inka Money.

Ticket promedio

De acuerdo a Tu cambista, el ticket promedio de personas está alrededor de los US$ 1,100 y en el caso de empresas sube a aproximadamente US$ 7,500.

Por su parte, Rextie maneja un ticket promedio de US$ 1,300 en personas naturales y US$ 11,900 en empresas. En tanto, Inka Money precisó que su ticket promedio en personas se incrementó de US$ 880 a US$ 1,200.

Los especialistas consultados coinciden en que sus clientes valoran la rapidez de la transacción, la seguridad, así como los mejores precios que ofrecen las distintas casas de cambio online en el mercado. También que pueden comprar y cambiar dólares en cualquier momento del día.

Además, se minimizan los riesgos al compararla con un cambista de a pie o una casa de cambio tradicional. Y en cuestión de minutos realizan su cambio desde sus laptops o dispositivos móviles.

“Mayoritariamente, los clientes cambian dólares entre las 9am y 1pm. En este rango, el mercado cambiario se mantiene abierto y las posibilidades de negociar un mejor tipo de cambio son mayores”, indicó el CEO de Tu cambista.

CIFRAS Y DATOS